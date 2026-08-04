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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شاهد أغرب سيارة في العالم.. تسير على الأقدام بدلا من العجلات

سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا
عزة عاطف

كشف المبتكر الروماني أدريان روشكا عن أول نموذج اختباري يعمل بالكامل للهواء المضغوط تحت اسم "Rosmar H"، ملغيًا الحاجة إلى محركات الاحتراق الداخلي أو البطاريات الكهربائية التقليدية. 

ويعتمد هذا الابتكار على تحويل الضغط الهوائي إلى حركة ميكانيكية عبر آلية مبتكرة تحاكي نمط المشي البشري، ما أثار اهتمامًا واسعًا في أوساط هندسة السيارات بعد أكثر من 10 سنوات من العمل والتطوير الذاتي.

آلية الحركة والاستغناء عن المكونات التقليدية

لتجربة المفهوم الميكانيكي، تم تعديل هيكل سيارة من طراز أودي A8 وإلغاء محركها التقليدي وعلبة التروس والمحاور التفاضلية المباشرة. 

واستُبدلت المنظومة بأسطوانة هواء مضغوط تعمل عند ضغط 360 بارًا، مع تثبيت قضبان طولية بمسافة 1.4 متر تتحرك عليها العجلات خطيًا بواسطة مكابس دفع هوائية. 

وتعتمد المركبة في حركتها على الدفع المتتابع المباشر، إلى جانب استخدام بطارية صغيرة بجهد 12 فولت لتشغيل صمامات التحكم الإلكترونية فقط.

التغلب على التبريد وتطلعات الأداء الميداني

يتفوق هذا التصميم الهيكلي على محاولات تصنيع سيارات الهواء المضغوط السابقة لتجاوزه مشكلة انخفاض درجات الحرارة الناتج عن تمدد الغاز؛ حيث يوفر شوط المكابس الهوائية المعتدل زمنيًا فرصة لامتصاص الحرارة من البيئة المحيطة تلقائيًا. 

ورغم تجربة النموذج الحالي بسرعات محددة للاختبار الميداني، يهدف المبتكر إلى تطوير أجيال قادمة بمسارات حركة أقصر للعجلات تبلغ 20 سم، مع استهداف سرعات قياسية تصل إلى 333 كم/ساعة عبر دفعات هواء متكاملة دون الإضرار بسلامة الركاب.

سيارة الهواء المضغوط أغرب سيارة ابتكارات السيارات 2026 المحركات البديلة Rosmar H

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سيارة أدريان روشكا
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