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الأهلي يوقع اتفاقية رعاية مع شركة مياه لمدة 4 سنوات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يوقع اتفاقية رعاية مع شركة مياه لمدة 4 سنوات

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم، اليوم، توقيع اتفاقية رعاية استراتيجية مع شركة «فالي ووتر» المالكة للعلامة التجارية «مياه إيلانو»، بعقد يمتد لمدة أربع سنوات، في إطار خطتها لتعزيز موارد النادي وتوسيع قاعدة الشراكات التجارية.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية كل من نيرة علي، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومحمود زمزم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «فالي ووتر»، ومحمد يحيى لطفي، رئيس الشركة المتحدة للرياضة، بحضور أحمد شمس، نائب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة النادي وشركة الكرة، وأحمد عليوة، المدير التنفيذي لشركة «فالي ووتر».

وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية شركة الأهلي لكرة القدم الرامية إلى تعظيم الحقوق التجارية للنادي، وإبرام اتفاقيات مع كبرى الكيانات الوطنية، بما يسهم في دعم خطط التطوير وتعزيز الاستثمارات، بما يتماشى مع المكانة الكبيرة التي يحظى بها النادي على المستويين المحلي والقاري.

شركة الأهلي لكرة القدم شركة الأهلي الأهلي مياه إيلانو فالي ووتر

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