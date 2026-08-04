جنرال موتورز تخسر رهانها على Apple CarPlay في سياراتها

تواجه مجموعة “جنرال موتورز” ضغوطًا متزايدة بشأن قرارها المثيرة للجدل المتخذ عام 2023 والقاضي بالتخلي تدريجيًا عن أنظمة تشغيل الهواتف الذكية (Apple CarPlay) و(Android Auto) في طرازاتها الكهربائية.

وعلى الرغم من حظر هذه التقنيات في الموديلات الحديثة، إلا أن طراز "كاديلاك ليريك 2027" (Cadillac Lyriq) واصل تقديم الربط اللاسلكي للهواتف، مما يطرح تساؤلات حادة حول مدى نجاح استراتيجية البرمجيات الخاصة بالشركة ومدى تقبل المستهلكين لها.

استثناء كاديلاك ليريك وموقف الموديلات الكهربائية الأخرى

يُعد استمرار تزويد طراز ليريك 2027 بنظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو استثناءً بارزًا داخل أسطول السيارات الكهربائية التابع للمجموعة؛ حيث سحبت جينرال موتورز هذه الخصائص من طرازات أخرى مثل "جي إم سي همار EV" و"شفروليه سيلفرادو EV"، فضلاً عن إطلاق سيارتي "كاديلاك أوبتيك" و"فيستيك" بدونها كليًا.

ويعود هذا الاستثناء إلى إطلاق ليريك في وقت سابق لصدور القرار، ما دفع الشركة لإبقاء النظام متاحًا على الشاشة البالغ قياسها 33 بوصة، لتصبح ليريك السيارة الكهربائية الوحيدة للمجموعة التي تتيح هذا الربط في أمريكا الشمالية.

دوافع القرار التجاري ورغبات المستهلكين

كانت جنرال موتورز قد بررت توجهها نحو تطوير نظام برمجي مدمج بالرغبة في تقديم واجهة متكاملة والحد من تشتت السائق عند التنقل بين التطبيقات، إلى جانب سعيها لزيادة الإيرادات عبر خدمات الاشتراكات الرقمية وتجميع البيانات.

غير أن التقارير الميدانية تظهر تمسك القطاع العريض من مشتري السيارات الفاخرة بالارتباط المباشر بهواتفهم الذكية، حيث يشكل توفر أبل كاربلاي شرطًا أساسيًا لدى نسبة كبيرة من العملاء عند اتخاذ قرار الشراء، وهو ما أجبر الإدارة على إعادة تقييم التوازن بين خطط الاشتراكات ورضا المستهلك.