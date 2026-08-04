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بعد زلزال أمس.. هل نشهد توابع وهزات ارتدادية قادمة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد زلزال أمس.. هل نشهد توابع وهزات ارتدادية قادمة؟

الزلزال
الزلزال
اسماء محمد

حدثت حالة كبيرة من القلق بين نشطاء السوشيال ميديا بسبب وقوع الزلزال الليلة الماضية والجميع لاحظ الاهتزاز الشديد للمباني.

ويتردد سؤال في أذهان عدد كبير من الأشخاص عن الزلزال هل يمكن أن يحدث مرة أخرى اليوم أو غدا أو تتبعه بعض الهزات الأرضية.

ووفقا لموقع earthquakescanada فيمكن أن تحدث توابع الزلزال بعد  عدة ساعات، أو حتى أيام من الزلزال الأول إذا كان قوي، ومن المحتمل أن يشعر الناس بهزات أخرى وهذا الاحتمال قائم دائماً، ولكن تذكر هذه الحقائق الأربع:

في معظم الحالات، ستكون هذه الصدمات (التي تسمى الهزات الارتدادية) أصغر، وبالتالي، ستكون الاهتزازات أضعف.

الهزات الارتدادية لا تعني بالضرورة أن زلزالاً أقوى قادم.

الهزات الارتدادية أمر طبيعي، فهي تدل على أن قشرة الأرض تعيد ضبط نفسها بعد الزلزال الرئيسي.

يختلف عدد الهزات الارتدادية المحسوسة بشكل كبير، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بها وقد تحدث عدة هزات في اليوم، أو بضع هزات فقط في الأسبوع.

يستحيل التنبؤ بعدد أو قوة الهزات الارتدادية التي قد تحدث وتختلف هذه الهزات اختلافاً كبيراً من منطقة إلى أخرى، وفقاً لعوامل عديدة لا تزال غير مفهومة بشكل كامل.

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