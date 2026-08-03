زلزال في إثيوبيا.. مقتل 14 شخصا بعد انهيار أرضي بإقليم أمهرة

لقي ما لا يقل عن 14 مصليًا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في انهيار أرضي بدير في منطقة شمال شوا بإقليم أمهرة في إثيوبيا.

أعلنت إدارة منطقة شمال شوا عن مقتل 14 مصليًا وإصابة سبعة آخرين بجروح جراء انهيار أرضي نجم عما وصفته السلطات بهزة أرضية مفاجئة في دير تسادقاني دبري ميتماك للسيدة مريم في منطقة شمال شوا بإقليم أمهرة في إثيوبيا، وفقا لما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

ووفقًا للإدارة، فإن خمسة من المصابين يعانون من إصابات خطيرة، بينما يعاني اثنان من إصابات طفيفة وقد تم نقل الضحايا من موقع الحادث بينما واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث والإنقاذ وتقديم الرعاية الطبية.

وفي بيان لها، أعربت الإدارة عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين كما أشادت بجهود مسؤولي منطقة شمال شوا، وإدارة المقاطعة بقيادة رئيس الإدارة يماني برهان تسفا، وقوات الأمن، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والسكان المحليين لتنسيقهم جهود الإنقاذ والإغاثة.