طرح فرص استثمارية بالعبور الجديدة | تفاصيل

أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من أصول المدن الجديدة، ودعم التنمية الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح رئيس الجهاز أن الطرح يضم ثلاث قطع أراضٍ بمواقع متميزة داخل المدينة، مخصصة لأنشطة العمراني المختلط والتجاري، بما يعزز مناخ الاستثمار ويوفر فرصًا واعدة للمستثمرين

واكد أن جميع إجراءات التقديم تتم إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات.

ودعا جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة المستثمرين والراغبين في التقدم إلى الاطلاع على كراسات الشروط واستكمال إجراءات التقديم من خلال بوابة خدمات المستثمرين، مؤكدًا استمرار الجهاز في طرح فرص استثمارية نوعية تسهم في دعم التنمية الشاملة وتعزيز مكانة المدينة كإحدى الوجهات الاستثمارية الواعدة.