العبور الجديدة يعلن عن مواعيد تسليم دفعة وحدات جديدة بمشروع فالي تاورز إيست ضمن بيتك في مصر

أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بدء تسليم وحدات مشروع “فالي تاورز إيست” ضمن مبادرة بيتك في مصر بمنطقة عمارات اللؤلؤه بالحي الرابع عشر، بإجمالي 166 وحدة سكنية موزعة على 7 عمارات، ضمن المرحلة الثانية (الطرح الأول) – تكميلي.

وأوضح رئيس الجهاز أن أعمال التسليم ستتم وفقًا للجدول الزمني المعلن خلال الفترة من 9 أغسطس وحتى 10 سبتمبر 2026، مع تخصيص يومي 9 و10 سبتمبر 2026 لاستقبال العملاء الذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد المحددة.

وأكد المهندس محمود مراد حرص جهاز المدينة على تيسير إجراءات التسليم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، داعيًا العملاء إلى الالتزام بالمواعيد المقررة والتوجه إلى المركز التكنولوجي بمقر الجهاز لاستكمال إجراءات فتح ملف الوحدة وسداد المستحقات واستيفاء المستندات المطلوبة، بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الاستلام بكل سهولة ويسر.