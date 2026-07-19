ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

يستضيف برنامج "بيت مراد" الذي يقدمه الكاتب أحمد مراد على قناة "ON"، الفنانة ياسمينا العبد وذلك في حلقة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن تكشف ياسمينا العبد، العديد من الأسرار حول حياتها الفنية منذ دخولها عالم التمثيل.



يأتي الموسم الجديد من "بيت مراد" استكمالًا للبرنامج الذي نجح في تقديم الثقافة بصورة معاصرة، من خلال مواقف درامية تدور داخل المنزل بين أحمد مراد وابنته "فاتيما"، حيث تُطرح من خلال هذه المواقف مجموعة من الكتب والأفكار والنقاشات الاجتماعية بشكل غير مباشر، في قالب يجمع بين المعرفة والترفيه.

