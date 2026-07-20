دي لا فوينتي: روح الفريق وراء تتويج إسبانيا.. وسأحسم مستقبلي في الوقت المناسب

أرجع لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التتويج بلقب كأس العالم 2026 إلى قوة الروح الجماعية التي تميز بها لاعبو "لا روخا"، مؤكدًا أن الانتصار على الأرجنتين في النهائي جاء نتيجة العمل الجماعي والالتزام داخل الفريق.

وتحدث المدرب الإسباني، عقب المباراةحيث أكد أن المنتخب الحالي لا يعتمد فقط على الموهبة، بل يتميز أيضًا بالترابط والالتزام، مشيرًا إلى أن هذا الجانب كان مفتاح النجاح خلال مشوار البطولة.

وقال دي لا فوينتي: "أمتلك مجموعة استثنائية من اللاعبين، ليس فقط من الناحية الفنية، بل أيضًا على المستوى الإنساني. ما يجمعهم داخل غرفة الملابس هو السبب الحقيقي لما حققناه".

وأضاف أن هذا الجيل نجح في الحفاظ على فلسفة الكرة الإسبانية وتطويرها، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا نموذجًا حقيقيًا لمعنى الفريق الواحد، وهو ما انعكس على النتائج داخل الملعب.

وشدد المدير الفني على اعتزازه بما حققه مع المنتخب، قائلًا: "عندما أنظر إلى هذه المجموعة، أجد أننا حققنا كل الألقاب الممكنة معها، وهذا أمر يدعو للفخر".

وكان المنتخب الإسباني قد توج بلقب كأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية، التي امتدت إلى الوقت الإضافي، وسجل خلالها البديل فيران توريس هدف الحسم، ليمنح "لا روخا" لقبًا عالميًا جديدًا.

وعن مستقبله مع المنتخب، أوضح دي لا فوينتي أنه لا يفكر حاليًا فيما سيحدث بعد البطولة، مؤكدًا أن الوقت الحالي مخصص للاحتفال بالإنجاز، قبل التركيز على الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها مباريات شهر سبتمبر.