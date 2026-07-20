قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب إسبانيا يدخل موسوعة جينيس بـ3 أرقام قياسية بعد التتويج بكأس العالم
قافلة "زاد العزة" الـ 238 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
اشتعال النيران بسفينة شمال عمان بعد تعرضها لمقذوف مجهول
السفارة الأمريكية في البحرين تحذر من ضربات إيرانية على المنامة
بداية بناء الدولة المصرية.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو
مصر تستكمل تقييم خطة الرقابة على متبقيات المبيدات وتعزز صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي
مهمة أبولو.. الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للقمر
"بريكس": الهند تتصدر كبرى اقتصادات العالم في نمو استثمارات البرمجيات والابتكار
دي لا فوينتي: روح الفريق وراء تتويج إسبانيا.. وسأحسم مستقبلي في الوقت المناسب
نبيل فهمي: القدس عنوان القضية ومحاولات تهويدها لن تغير وضعها
هذا يؤلم كثيراً.. رسالة والد ماك إليستر بعد خسارة كأس العالم أمام إسبانيا
هل يجوز للمرأة رفع الأذان بين النساء؟.. دار الإفتاء توضح الحكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دي لا فوينتي: روح الفريق وراء تتويج إسبانيا.. وسأحسم مستقبلي في الوقت المناسب

دي لا فوينتي
دي لا فوينتي
إسراء أشرف

أرجع لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التتويج بلقب كأس العالم 2026 إلى قوة الروح الجماعية التي تميز بها لاعبو "لا روخا"، مؤكدًا أن الانتصار على الأرجنتين في النهائي جاء نتيجة العمل الجماعي والالتزام داخل الفريق.

وتحدث المدرب الإسباني، عقب المباراةحيث أكد أن المنتخب الحالي لا يعتمد فقط على الموهبة، بل يتميز أيضًا بالترابط والالتزام، مشيرًا إلى أن هذا الجانب كان مفتاح النجاح خلال مشوار البطولة.

وقال دي لا فوينتي: "أمتلك مجموعة استثنائية من اللاعبين، ليس فقط من الناحية الفنية، بل أيضًا على المستوى الإنساني. ما يجمعهم داخل غرفة الملابس هو السبب الحقيقي لما حققناه".

وأضاف أن هذا الجيل نجح في الحفاظ على فلسفة الكرة الإسبانية وتطويرها، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا نموذجًا حقيقيًا لمعنى الفريق الواحد، وهو ما انعكس على النتائج داخل الملعب.

وشدد المدير الفني على اعتزازه بما حققه مع المنتخب، قائلًا: "عندما أنظر إلى هذه المجموعة، أجد أننا حققنا كل الألقاب الممكنة معها، وهذا أمر يدعو للفخر".

وكان المنتخب الإسباني قد توج بلقب كأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية، التي امتدت إلى الوقت الإضافي، وسجل خلالها البديل فيران توريس هدف الحسم، ليمنح "لا روخا" لقبًا عالميًا جديدًا.

وعن مستقبله مع المنتخب، أوضح دي لا فوينتي أنه لا يفكر حاليًا فيما سيحدث بعد البطولة، مؤكدًا أن الوقت الحالي مخصص للاحتفال بالإنجاز، قبل التركيز على الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها مباريات شهر سبتمبر.

دي لافوينتي دي لا فوينتي مدرب إسبانيا منتخب إسبانيا إسبانيا الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

إيفاييلو بيتيف

من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك

ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟

ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

ترشيحاتنا

إمام عاشور

اتحاد جدة يتقدم بعرض لضم إمام عاشور.. والأهلي يتمسك بمقابل مالي أكبر

رودري

رودري بعد التتويج بالمونديال: عدت من الجحيم إلى القمة.. وميسي الأفضل في التاريخ

ديشامب

ديشامب يكشف كواليس رحيله عن فرنسا: لم أعد أستطيع التنفس داخل الاتحاد

بالصور

بكاميرات وذكاء اصطناعي.. أحدث "دراجة" كهربائية من فولكس فاجن

دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية

درة تخطف الأنظار بفستان صيفي أبيض

درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى

طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الألوان

طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان
طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان
طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد