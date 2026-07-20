نيسان أرمادا موديل 2027 تظهر بتصميم شرس

كشفت شركة التعديل اليابانية الشهيرة “كول ريسينج” عن إطلاق حزم تعديل استثنائية لموديل "نيسان أرمادا،" المعروف باسم "نيسان باترول" في الأسواق العالمية وخارج أمريكا.

وتتضمن هذه الحزم نسخة خافضة للارتفاع ونسخة أخرى مخصصة للطرق الوعرة، حيث من المقرر الكشف عنها رسميًا وعرضها أمام الجمهور في معرض طوكيو للسيارات المرتقب في يناير من عام 2027 المقبل.

وتأتي هذه الخطوة الجريئة لتعكس الرؤية الفنية لشركة التعديل، والتي تتجاوز بوضوح الحدود التقليدية للتصميمات التي تقدمها نيسان في طرازاتها القياسية بالأسواق.

استيراد خاص من أمريكا لبدء خطة التعديل قبل الإطلاق المحلي

تكمن الطرافة في كواليس هذا المشروع الهندسي والمادي في أن السوق الياباني المحلي لم يستقبل طراز نيسان أرمادا الجديد بعد وقت الإعلان؛ مما دفع مالك شركة "كول ريسينج" إلى اتخاذ قرار لوجستي واستثماري شخصي باستيراد سيارتين أرمادا خصيصًا من الولايات المتحدة الأمريكية لبدء عمليات القياس الفني وتصميم الهياكل بدقة.

واعتمدت الشركة على تصميم ورسم حزم التعديل المبدئية برمجيات الصور الرقمية المبتكرة لتشويق عشاق السيارات حول العالم قبل عملية التصنيع الفعلي لهياكل السيارات وتجهيزها للمعرض.

اتجاهان هندسيان بين الارتفاع المنخفض والتحدي الصخري

تقدم شركة التعديل اليابانية للملاك والعملاء خيارين ينتميان لمدارس تصميمية متضادة كليًا ليلائما مختلف الأذواق بالأسواق.

الخيار الأول هو النمط الخافض للارتفاع والذي يسمى "Urban Style"، حيث يعتمد على توطيد السيارة وهبوط هيكلها كليًا ليلامس الأرض عبر نظام تعليق هوائي معدل وعجلات عريضة قياس 22 بوصة.

بينما الخيار الثاني هو النمط المخصص للطرق الوعرة "Iron Build"، والذي يوفر نظام تعليق مرتفعًا بمقدار 51 ملم يتجاوز ارتفاع النسخ القياسية، بل ويتفوق على ارتفاع طرازات عائلة "Pro-4X" المخصصة للدروب القاسية من نيسان، مع تزويدها بإطارات ضخمة قياس 37 بوصة ومصدات معززة.

كما تشمل الحزم زيادة قوة المحرك V6 توين تيربو لتتجاوز 500 حصان مع نظام مكابح أقوى.

خيارات البيع وتاريخ الخبرة العريقة لشركة Kuhl Racing

تتمتع شركة "كول ريسينج" بسجل حافل من التعديلات الجريئة في عالم السيارات بالأسواق العالمية؛ حيث اشتهرت سابقًا بتطوير طرازات أيقونية مثل النسخة المخصصة لسباقات رالي داكار من تويوتا "GR86"، إضافة إلى النسخة المقتبسة من أفلام أنمي الروبوتات الشهيرة "Gundam GR86".

وتخطط الشركة لطرح الحزم الجديدة إما كقطع غيار وإكسسوارات مستقلة يمكن لملاكي نيسان باترول وأرمادا الحاليين شراؤها وتركيبها، أو بيعها كسيارات متكاملة ومعدلة بالكامل داخل صالات العرض بنهاية عام 2026 الحالي ومع بدايات عام 2027 المقبل.