قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمحدودي ومتوسطي الدخل .. خطوات حجز شقة في سكن لكل المصريين 9
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على السوشيال ميديا
هل قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين بصلاة العصر يبطلها؟
انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه
الأعلاف والتمويل والتسويق .. الفلاحين تكشف أخطر تحديات قطاع الإنتاج الحيواني
الشوالي: انتصرت إسبانيا وبسطت هيبتها لكن ميسي يظل الأسطورة الخالدة
رهان جديد .. سفيان بنجديدة قناص المغرب الفاسي في الأهلي| أرقام قياسية
هشاشة أمريكية بسبب ترامب.. تقرير صادم يكشف تضاؤل قدرة الولايات المتحدة على مواجهة الأزمات
بعد تداول الفيديو.. الأوقاف تفتح تحقيقا في واقعة تقاضي أموال مقابل حفظ الأحذية داخل مسجد
نظير 43 مليون جنيه.. بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة نجم إنبي| خاص
وزير الخارجية: المياه قضية مصر الأولى ولا يمكن التهاون بشأنها
أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان أرمادا موديل 2027 تظهر بتصميم شرس

نيسان أرمادا
نيسان أرمادا
عزة عاطف

كشفت شركة التعديل اليابانية الشهيرة “كول ريسينج” عن إطلاق حزم تعديل استثنائية لموديل "نيسان أرمادا،" المعروف باسم "نيسان باترول" في الأسواق العالمية وخارج أمريكا. 

وتتضمن هذه الحزم نسخة خافضة للارتفاع ونسخة أخرى مخصصة للطرق الوعرة، حيث من المقرر الكشف عنها رسميًا وعرضها أمام الجمهور في معرض طوكيو للسيارات المرتقب في يناير من عام 2027 المقبل. 

وتأتي هذه الخطوة الجريئة لتعكس الرؤية الفنية لشركة التعديل، والتي تتجاوز بوضوح الحدود التقليدية للتصميمات التي تقدمها نيسان في طرازاتها القياسية بالأسواق.

استيراد خاص من أمريكا لبدء خطة التعديل قبل الإطلاق المحلي

تكمن الطرافة في كواليس هذا المشروع الهندسي والمادي في أن السوق الياباني المحلي لم يستقبل طراز نيسان أرمادا الجديد بعد وقت الإعلان؛ مما دفع مالك شركة "كول ريسينج" إلى اتخاذ قرار لوجستي واستثماري شخصي باستيراد سيارتين أرمادا خصيصًا من الولايات المتحدة الأمريكية لبدء عمليات القياس الفني وتصميم الهياكل بدقة. 

واعتمدت الشركة على تصميم ورسم حزم التعديل المبدئية برمجيات الصور الرقمية المبتكرة لتشويق عشاق السيارات حول العالم قبل عملية التصنيع الفعلي لهياكل السيارات وتجهيزها للمعرض.

اتجاهان هندسيان بين الارتفاع المنخفض والتحدي الصخري

تقدم شركة التعديل اليابانية للملاك والعملاء خيارين ينتميان لمدارس تصميمية متضادة كليًا ليلائما مختلف الأذواق بالأسواق. 

الخيار الأول هو النمط الخافض للارتفاع والذي يسمى "Urban Style"، حيث يعتمد على توطيد السيارة وهبوط هيكلها كليًا ليلامس الأرض عبر نظام تعليق هوائي معدل وعجلات عريضة قياس 22 بوصة. 

بينما الخيار الثاني هو النمط المخصص للطرق الوعرة "Iron Build"، والذي يوفر نظام تعليق مرتفعًا بمقدار 51 ملم يتجاوز ارتفاع النسخ القياسية، بل ويتفوق على ارتفاع طرازات عائلة "Pro-4X" المخصصة للدروب القاسية من نيسان، مع تزويدها بإطارات ضخمة قياس 37 بوصة ومصدات معززة. 

كما تشمل الحزم زيادة قوة المحرك V6 توين تيربو لتتجاوز 500 حصان مع نظام مكابح أقوى.

خيارات البيع وتاريخ الخبرة العريقة لشركة Kuhl Racing

تتمتع شركة "كول ريسينج" بسجل حافل من التعديلات الجريئة في عالم السيارات بالأسواق العالمية؛ حيث اشتهرت سابقًا بتطوير طرازات أيقونية مثل النسخة المخصصة لسباقات رالي داكار من تويوتا "GR86"، إضافة إلى النسخة المقتبسة من أفلام أنمي الروبوتات الشهيرة "Gundam GR86". 

وتخطط الشركة لطرح الحزم الجديدة إما كقطع غيار وإكسسوارات مستقلة يمكن لملاكي نيسان باترول وأرمادا الحاليين شراؤها وتركيبها، أو بيعها كسيارات متكاملة ومعدلة بالكامل داخل صالات العرض بنهاية عام 2026 الحالي ومع بدايات عام 2027 المقبل.

نيسان نيسان أرمادا 2027 تعديلات Kuhl Racing معرض طوكيو للسيارات أسعار نيسان باترول سيارات الطرق الوعرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

غريق

هربا من حرارة الجو.. مصرع شاب غرقا في ترعة الغوصة بقنا

طالبة نارى

إصابة شخص مسن بطلق ناري إثر مشاجرة قطعة أرض في قرية السمطا بقنا

حريق شونه كتان بالغربية

حريق هائل بشونة كتان بسمنود .. صور

بالصور

ما هو الإسبانش لاتيه؟ ولماذا أصبح من أشهر مشروبات القهوة؟

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

إنشاء مجمع ورش جديد لتنظيم الأنشطة الحرفية بالعاشر | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

حفاظاً على صحة المواطنين..غلق وتشميع مستشفى خاص بدون تراخيص بكفر صقر

تشميع
تشميع
تشميع

بعد تصدر التريند.. طريقة عمل الإسبانش لاتيه في البيت

الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية

فيديو

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد