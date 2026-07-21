قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نظر استئناف عصابة الحج الوهمي على حبسهم 3 سنوات.. 25 يوليو
أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026 في مصر
غداً.. اختبار تصفيات مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي وتأهيل المتفوقين للسفر لليابان
الأمم المتحدة تحذر من خطر تفشي "إيبولا" في مخيمات النازحين بالكونغو
القبض على صانعة محتوى بالمقطم بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء البريطاني الجديد يطمئن ترامب بشأن الدفاع والشرق الأوسط
استشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على غزة
دعاء اليوم 7 من شهر صفر.. 8 كلمات تجبر قلبك وتعوض خسارتك
شروط تراخيص الحفر والتنقيب عن الآثار وفقًا للقانون
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 2423
بعد إخماد حريق بحوش مواشي.. مصرع شخصين صعقًا بالكهرباء في أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شروط تراخيص الحفر والتنقيب عن الآثار وفقًا للقانون

التقنيب
التقنيب
حسن رضوان

وضع قانون حماية الآثار إطارًا قانونيًا ينظم أعمال الحفر والتنقيب، من خلال مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تستهدف الحفاظ على التراث الأثري، وضمان تنفيذ أعمال الكشف وفق المعايير العلمية وتحت إشراف الجهات المختصة.

ونصت المادة (33) من القانون على أن يحدد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الاشتراطات المنظمة لتراخيص الحفر، بما يشمل تحديد حدود منطقة العمل، والمدة المصرح بها، والحد الأدنى للأعمال المطلوب تنفيذها، إلى جانب إلزام الجهات المرخص لها بإيداع التأمينات المقررة، والالتزام بتسجيل أعمال الحفر وتوفير الحراسة والصيانة، مع تقديم تقرير علمي شامل عن نتائج أعمال التنقيب.

 شروط تراخيص الحفر والتنقيب عن الآثار وفقًا للقانون

كما ألزم القانون البعثات الأجنبية العاملة في مجال الكشف الأثري بترميم وصيانة جميع الآثار المعمارية والمنقولة التي يتم اكتشافها أولًا بأول، وقبل انتهاء مواسم عملها، وذلك تحت إشراف الأجهزة المختصة بالمجلس الأعلى للآثار وبالتنسيق معها.

واشترط القانون أن تتضمن خطط البعثات الأجنبية برامج موازية لترميم المواقع الأثرية التي سبق الكشف عنها أو تنفيذ أعمال المسح والحصر والتسجيل الأثري، بما يسهم في الحفاظ على المواقع التاريخية وتوثيقها.

وأكدت أحكام القانون أن استمرار الترخيص للبعثات الأجنبية يرتبط بتقييم أعمالها من جانب اللجنة الدائمة المختصة، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والعلمية في أعمال التنقيب وصون الآثار المصرية.

التنقيب الحفر الآثار قانون حماية الآثار أعمال الحفر والتنقيب التراث الأثري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأشيرة العمرة متعددة الدخول

إقامة 90 يوما.. تفاصيل تأشيرة العمرة متعددة الدخول ومميزاتها

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

صورة أرشيفية

من مخلفات الدواجن إلى مائدة المصريين .. كيف تتحول الزيوت المجهولة لقنبلة صحية؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

وزير النقل يكافئ المواطنة ليلي الانصاري بوظيفةفي شركة تابعة للوزارة

بعد هذا الموقف | وزير النقل يكافئ المواطنة ليلى الأنصاري بوظيفة في أبيلا مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

احمد موسى

بقولكم أهو ولحد أول أغسطس | أحمد موسى يعلن خبرا غير متوقع على الهواء

ترشيحاتنا

بعد خسارة 35 كيلو.. نجمة «اسمعني» ليديا جيمري تعود بإطلالة جديدة ودراما تركية منتظرة

بعد خسارة 35 كيلو.. نجمة «اسمعني» ليديا جيمري تعود بإطلالة جديدة

شريهان

شريهان تدعم تحركات نقابة المهن التمثيلية وتوجه رسالة لياسر جلال وأشرف زكي

محمد رياض

بعد قرار الرحيل.. محمد رياض يكشف ما دفعه للاستمرار في رئاسة المهرجان القومي للمسرح

بالصور

سعر ومواصفات السيارة GAC GS4 MAX موديل 2027

السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX

اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية

طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد