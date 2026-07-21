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الأهلي يقترب من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا .. ماذا حدث؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأهلي يقترب من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا .. ماذا حدث؟

الأهلي
الأهلي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تطورات جديدة في ملف زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، مؤكدة أن المقترح الذي تقدم به الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة يحظى بدعم متزايد داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تمهيدًا لاعتماده خلال الاجتماعات المقبلة.

وبحسب التقارير، فإن المقترح لم يعد مجرد فكرة مطروحة للنقاش، بل أصبح أحد الملفات التي تحظى باهتمام داخل أروقة "كاف"، بعدما أبدى عدد من أعضاء المكتب التنفيذي موافقة مبدئية عليه، في انتظار التصويت النهائي وإقراره بشكل رسمي. 

وتشير المصادر إلى أن هناك اتجاهًا لتطبيق النظام الجديد بداية من الموسم المقبل إذا تم اعتماده بصورة نهائية.

زيادة أندية دوري أبطال أفريقيا 

يقضي المقترح بزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات القارية، بما يمنح الاتحادات صاحبة التصنيف المرتفع فرصة تمثيل أكبر في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، وهو ما من شأنه رفع مستوى المنافسة، وزيادة العوائد التسويقية والفنية، مع منح الأندية صاحبة النتائج المميزة فرصة أكبر للمشاركة القارية.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تقارير تحدثت عن توصية داخل لجنة المسابقات بـ"كاف" بعدم اعتماد المقترح في الوقت الحالي، قبل أن تشير المستجدات الأخيرة إلى وجود تغير في المواقف داخل الاتحاد الأفريقي، مع تزايد التأييد للفكرة من جانب عدد من المسؤولين، الأمر الذي أعاد الملف إلى الواجهة من جديد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تقدم بالمقترح في إطار سعيه لتطوير نظام البطولات القارية، بما يتماشى مع النمو الذي تشهده كرة القدم الأفريقية، خاصة في ظل ارتفاع المستوى الفني للأندية واتساع قاعدة المنافسة في مختلف الدوريات.

هل يشارك الأهلي في دوري أبطال أفريقيا؟

من المنتظر أن يحسم الاتحاد الأفريقي موقفه النهائي خلال اجتماعاته المقبلة، سواء بالموافقة على زيادة عدد الأندية المشاركة أو الإبقاء على النظام الحالي، وهو القرار الذي يترقبه عدد كبير من الأندية والاتحادات الوطنية، لما سيترتب عليه من تغييرات في شكل المنافسات القارية خلال المواسم المقبلة. 

كما ينتظر أن يوضح "كاف" آلية توزيع المقاعد الإضافية وشروط الاستفادة منها حال اعتماد المقترح بشكل رسمي.

يذكر أنه تأكد مشاركة الثنائي الزمالك وبيراميدز بدوري أبطال أفريقيا نسخة الموسم القادم وهما الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2027.

ويشارك فريق الزمالك، بدوري أبطال أفريقيا بعد تتويجه بلقب الدوري المصري، فيما يشارك بيراميدز بعدما احتل مركز الوصيف ببطولة الدوري المصري للموسم الحالي برصيد 54 نقطة.

على الصعيد الاخر، يشارك الأهلي للمرة الأولى منذ سنوات في الكونفدرالية الأفريقة بعد احتلاله المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، إلا أنه حال الموافقة على زيادة عدد الأندية في دوري أبطال أفريقيا سيضمن المشاركة في بطولته المفضلة.

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