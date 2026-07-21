مقترح جديد داخل "كاف".. زيادة عدد المشاركين في دوري أبطال إفريقيا تقترب من التنفيذ

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تعديل على نظام بطولة دوري أبطال إفريقيا، يقضي بزيادة عدد الأندية المشاركة، في خطوة قد تغير شكل المنافسات القارية بداية من الموسم المقبل.

وذكر موقع "Le360 Sport" المغربي أن الفكرة، التي طرحها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة خلال الاجتماعات الأخيرة لـ"كاف"، حظيت بدعم عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، الذين أبدوا موافقتهم المبدئية على توسيع البطولة، مع الإبقاء على نظام بطولة كأس الكونفدرالية كما هو دون أي تعديلات.

وبحسب التقرير، فإن المقترح يمنح الاتحادات الوطنية مقعدًا إضافيًا في دوري أبطال إفريقيا، على أن يتم توزيع هذه المقاعد وفقًا لتصنيف الاتحادات والمعايير التي يعتمدها الاتحاد القاري.

وأشار الموقع إلى أن فرص اعتماد النظام الجديد ازدادت بعد قرار لجنة المسابقات تمديد الموعد النهائي لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية حتى شهر أغسطس المقبل، بما يمنح "كاف" الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية الخاصة بالمقترح.

وفي المغرب، قد ينعكس القرار بشكل مباشر على خريطة المشاركات القارية، إذ سيكون الرجاء الرياضي أبرز المستفيدين من المقعد الإضافي، بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث خلف المغرب الفاسي بطل الدوري ونهضة بركان صاحب الوصافة.

وفي المقابل، قد يحصل الجيش الملكي، صاحب المركز الرابع، على فرصة المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، فيما تبقى حظوظ الوداد الرياضي قائمة أيضًا في البطولة، خاصة بعد قرار العصبة الاحترافية تأجيل استكمال منافسات كأس العرش إلى الموسم المقبل.

ولا يزال المقترح في انتظار القرار النهائي من الاتحاد الإفريقي، وسط ترقب كبير من الأندية والاتحادات الوطنية لمعرفة الشكل الجديد للمسابقات القارية حال اعتماد التعديلات رسميًا.