الغموض يحيط بمستقبل مرموش.. مانشستر سيتي يجهز ثورة في قائمته قبل الموسم الجديد

بات مستقبل الدولي المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي محل تساؤلات، بعدما وضعه تقرير صحفي ضمن قائمة اللاعبين الذين قد يشهد مستقبلهم تغييرات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل خطة النادي لإعادة هيكلة الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وكشف موقع The Athletic أن إدارة مانشستر سيتي تدرس إجراء تعديلات واسعة على قائمة الفريق، مع وجود عدد من اللاعبين البارزين الذين تحيط الشكوك بمستقبلهم، سواء بسبب انتهاء عقودهم أو اهتمام أندية أخرى بالحصول على خدماتهم.

وأشار التقرير إلى أن لاعب الوسط الإسباني رودري يأتي على رأس الملفات المفتوحة داخل النادي، إذ يتبقى عام واحد فقط في عقده، ولم يحسم حتى الآن موقفه من التجديد، رغم وجود توقعات باستئناف المفاوضات عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم.

وأضاف التقرير أن الثلاثي ماتيو كوفاسيتش، وجيمس ترافورد، ونيكو جونزاليس يعدون من أبرز الأسماء المرشحة لمغادرة ملعب الاتحاد هذا الصيف، فيما يحظى البرازيلي سافينيو باهتمام من توتنهام، وهو ما قد يفتح الباب أمام رحيله أيضًا.

وأوضح التقرير أن مستقبل عمر مرموش، إلى جانب الهولندي تيجاني ريندرز، لا يزال غير واضح، في وقت يواصل فيه ريال مدريد متابعة المدافع البرتغالي روبن دياز تحسبًا لإمكانية التحرك لضمه.

كما أشار إلى أن مانشستر سيتي لا يمانع رحيل الثنائي كالفن فيليبس وجاك جريليش، حال وصول عروض مالية مناسبة خلال فترة الانتقالات الحالية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن إدارة مانشستر سيتي تسعى لإعادة بناء الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما قد يؤدي إلى رحيل عدد من اللاعبين وإبرام صفقات جديدة، ضمن خطة المدرب لتجديد الدماء والحفاظ على قدرة الفريق على المنافسة محليًا وقاريًا.