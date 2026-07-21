صدمة لـ الأهلي بشأن دورى الأبطال

كشفت صحيفة “التاسعة” المغربية أن المقترح الذي تقدم به المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قد يتسبب في إرباك رزنامة الموسم الكروي، في ظل ازدحام جدول المنافسات القارية والمحلية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك اتجاهًا داخل الجهات المعنية للإبقاء على شكل المسابقات القارية كما هو دون إجراء تعديلات في الوقت الحالي، وذلك لتجنب أي ضغط إضافي على الأندية والمنتخبات أو التأثير على مواعيد البطولات المختلفة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار النقاشات داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن مستقبل مسابقاته، وسط تباين في وجهات النظر حول المقترحات المطروحة وآليات تطوير البطولات خلال المواسم المقبلة.