غزل المحلة يفتتح ملعب الساعة الفرعي

يفتتح المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، يرافقه السادة أعضاء مجلس الإدارة، ملعب الساعة الفرعي، والذي تم الانتهاء من تجهيزه بالكامل لاستضافة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم

جاء ذلك في إطار خطة الشركة لتطوير البنية التحتية وتوفير أفضل الإمكانات الفنية للفريق.

يختتم فريق غزل المحلة معسكره التدريبي بالقاهرة بخوض مباراتين وديتين، حيث يواجه فريق بترول أسيوط اليوم الإثنين على ملعب الدفاع الجوي، قبل أن يلتقي وادي دجلة يوم الأربعاء في ثاني تجاربه الودية.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى مدينة المحلة، يوم الخميس؛ لاستكمال المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد للموسم الجديد.

وعلى صعيد تدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ نجح غزل المحلة في إبرام 8 صفقات رسمية حتى الآن، ضمت الحارس محمد كوكو، والمدافعين عبد الفتاح شتا وعبد الرحمن رشدان، ولاعبي الوسط عبد الرحمن شيكا وعبد الرحمن عماد، إلى جانب المهاجِمِين الموريتاني محمد سالم إكباد، وحازم العسكري، وعمرو جمعة، وذلك في إطار سعي النادي لتجهيز فريق قوي قادر على المنافسة خلال الموسم المقبل.