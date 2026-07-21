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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: أطلقنا طلقات تحذيرية تجاه قوة من الجيش اللبناني دخلت منطقة خارج الاتفاق

جنوب لبنان
جنوب لبنان
القسم الخارجي

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه أطلق طلقات تحذيرية باتجاه قوة تابعة للجيش اللبناني، بعدما قال إنها دخلت منطقة عازلة تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، خارج نطاق إحدى مناطق الانتشار المتفق عليها بين الجانبين.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن جنوده رصدوا قوة لبنانية وآليات ثقيلة دخلت نحو 150 مترًا داخل المنطقة العازلة، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار في الهواء بهدف إبعاد القوة اللبنانية، وأن الحادث لم يسفر عن إصابات، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، كان من المقرر أن ينتشر الجيش اللبناني في بلدة مجاورة ضمن ترتيبات الانتشار الجديدة، فيما اعتبر الجيش الإسرائيلي دخول القوة إلى المنطقة العازلة مخالفًا للتفاهمات القائمة بين الطرفين.

وطالب الجيش الإسرائيلي القوات اللبنانية بالالتزام بالتفاهمات والعمل داخل المناطق المحددة والمتفق عليها، محذرًا من أن أي تحرك خارج هذه المناطق من دون تنسيق مسبق قد يعرض أفراد الجيش اللبناني للخطر.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بالتزامن مع ترتيبات جديدة تتعلق بانتشار الجيش اللبناني في مناطق جنوب البلاد، وسط مساعٍ دولية للحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع تجدد المواجهات.

ويعكس الحادث حساسية المرحلة الراهنة، خصوصًا في ظل وجود قوات إسرائيلية في مناطق داخل جنوب لبنان، في وقت يعمل فيه الجيش اللبناني على تعزيز انتشاره في مناطق أخرى وفق التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الأطراف المعنية.

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