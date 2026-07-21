واشنطن تدين تعهد نظام أورتيجا بإلغاء الانتخابات في نيكاراجوا

أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إعلان رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا، أن بلاده لن تشهد انتخابات مجدداً في ظل حكم عائلته، معتبراً أن هذا التصريح يكشف الطبيعة السلطوية للنظام.

وقال الوزير -في بيان اليوم الثلاثاء- إن دانييل أورتيجا وروزاريو موريو تخلّيا حتى عن “مظاهر” الحصول على موافقة الشعب، في إشارة إلى تراجع المسار الديمقراطي في نيكاراجوا.

وأكد أن للشعب النيكاراجوي الحق في اختيار قادته عبر انتخابات ديمقراطية، داعياً المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لإيصال رسالة واضحة إلى نظام موريو-أورتيجا بأنه لا يمكنه مواصلة علاقاته الطبيعية مع الدول الأخرى في الوقت الذي يقوض فيه المبادئ الأساسية للديمقراطية في القارة الأمريكية.