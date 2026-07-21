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تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
القسم الرياضي

كشف مصدر خاص داخل النادي الأهلي، أن مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، تلقى عرضًا رسميًا من نادي هوفنهايم الألماني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم.

وأكد المصدر  في تصريحات خاصة أن العرض الألماني بلغت قيمته نحو 700 ألف دولار، وذلك للحصول على خدمات الحارس وشراء المدة المتبقية من عقده مع النادي الأهلي، في ظل المتابعة التي حظي بها شوبير بعد تألقه اللافت في المونديال، ونجاحه في التصدي لهجمات عدد من أبرز نجوم الكرة العالمية، الأمر الذي لفت أنظار كشافي النادي الألماني.
وأشار إلى أن النادي الألماني عرض على النادي الأهلي ضم شوبير براتب سنوي يصل إلى مليون و300 ألف دولار في الموسم الواحد بزيادة 100 ألف دولار في كل موسم.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تحفظت على القيمة المالية المقدمة، معتبرة أنها لا تتناسب مع الإمكانيات الفنية للحارس أو مع قيمته السوقية الحالية، خاصة بعد الأداء القوي الذي ظهر به خلال الفترة الماضية سواء مع الأهلي أو منتخب مصر.
وأشار المصدر إلى أن مسؤولي القلعة الحمراء يرفضون التفريط في مصطفى شوبير خلال الميركاتو الصيفي، باعتباره أحد العناصر الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني في المرحلة المقبلة، إلى جانب كونه من أبرز الحراس الواعدين في الكرة المصرية.

وأضاف أن إدارة الأهلي تخطط لعقد جلسة مع اللاعب ووكيله خلال الأيام المقبلة، من أجل التوصل لاتفاق بشأن تعديل وتمديد عقده، مع تحسين المقابل المالي ووضعه ضمن الفئة الأولى للاعبين داخل الفريق، بما يتناسب مع مكانته الحالية.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من الجلسة هو غلق ملف احتراف مصطفى شوبير بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والحفاظ على استقرار الفريق، في ظل تمسك النادي باستمرار الحارس وعدم التفريط فيه إلا وفق شروط مالية تتناسب مع قيمته الفنية.

مصطفى شوبير الأهلي الدورى الألماني هوفنهايم كأس العالم

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