قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل من 5900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون المشترك
خطة التنمية الجديدة.. كيف سيشعر المواطن بثمار النمو حتى 2027؟
مفاجأة.. مهاجم الأهلي يطلب 15 مليون سنوياً للإنتقال إلى المصري
نجوم الفن ينعون الموسيقار الكبير هاني شنودة
الرئيس السيسي: حريصون على استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات مع الجبل الأسود
رسائل وداع هاني شنودة.. نجوم الفن والثقافة ينعونه بكلمات مؤثرة
تصعيد أمني بالجنوب وتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق بيروت
مصطفى شوبير يحجز مكانه بين نجوم العالم في التشكيل المثالي لمونديال 2026
بعد تحرك النواب.. كيف واجه القانون جرائم إنشاء الحسابات الوهمية؟
تأمين صحي واجتماعي وراتب 15 ألف جنيه.. تفاصيل التقديم لوظائف بشركة شعاع لقراءة عدادات الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير يحجز مكانه بين نجوم العالم في التشكيل المثالي لمونديال 2026

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
إسراء أشرف

اختير مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، ضمن التشكيل المثالي لبطولة كأس العالم 2026، بعد المستويات اللافتة التي قدمها طوال مشوار الفراعنة في البطولة، ليؤكد حضوره بين أبرز نجوم المونديال.

ونجح شوبير في خطف الأنظار بفضل تألقه في حماية عرين المنتخب المصري، وأسهم بشكل كبير في تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ مصر دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بالمونديال، قبل أن يودع الفريق المنافسات أمام منتخب الأرجنتين.

التشكيل المثالي للبطولة (للاعبين الذين شاركوا في 5 مباريات أو أكثر)

اعتمد موقع WhoScored المتخصص في الإحصائيات على تقييمات اللاعبين الذين خاضوا خمس مباريات أو أكثر، ليضع شوبير على رأس التشكيل المثالي للبطولة، الذي ضم نخبة من أبرز نجوم العالم.

وجاء التشكيل الأفضل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير (مصر).

الدفاع: نونو مينديز (البرتغال)، باو كوبارسي (إسبانيا)، ليساندرو مارتينيز (الأرجنتين)، بيدرو بورو (إسبانيا).

الوسط: رودري (إسبانيا)، جود بيلينجهام (إنجلترا)، مايكل أوليسي (فرنسا).

الهجوم: كيليان مبابي (فرنسا)، إيرلينج هالاند (النرويج)، ليونيل ميسي (الأرجنتين).

واختتمت بطولة كأس العالم 2026 بتتويج المنتخب الإسباني باللقب، بعدما تفوق على الأرجنتين بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب "ميتلايف"، ليضيف "لا روخا" نجمة جديدة إلى سجله العالمي.

مصطفى شوبير شوبير موقع whoscored كاس العالم منتخب مصر أوفا كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

ترشيحاتنا

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

بالصور

سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به

سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به
سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به
سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به

السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان

السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان
السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان
السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟

مع ارتفاع درجات الحرارة..مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى

مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد