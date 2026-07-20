مصطفى شوبير يحجز مكانه بين نجوم العالم في التشكيل المثالي لمونديال 2026

اختير مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، ضمن التشكيل المثالي لبطولة كأس العالم 2026، بعد المستويات اللافتة التي قدمها طوال مشوار الفراعنة في البطولة، ليؤكد حضوره بين أبرز نجوم المونديال.

ونجح شوبير في خطف الأنظار بفضل تألقه في حماية عرين المنتخب المصري، وأسهم بشكل كبير في تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ مصر دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بالمونديال، قبل أن يودع الفريق المنافسات أمام منتخب الأرجنتين.

التشكيل المثالي للبطولة (للاعبين الذين شاركوا في 5 مباريات أو أكثر)

اعتمد موقع WhoScored المتخصص في الإحصائيات على تقييمات اللاعبين الذين خاضوا خمس مباريات أو أكثر، ليضع شوبير على رأس التشكيل المثالي للبطولة، الذي ضم نخبة من أبرز نجوم العالم.

وجاء التشكيل الأفضل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير (مصر).

الدفاع: نونو مينديز (البرتغال)، باو كوبارسي (إسبانيا)، ليساندرو مارتينيز (الأرجنتين)، بيدرو بورو (إسبانيا).

الوسط: رودري (إسبانيا)، جود بيلينجهام (إنجلترا)، مايكل أوليسي (فرنسا).

الهجوم: كيليان مبابي (فرنسا)، إيرلينج هالاند (النرويج)، ليونيل ميسي (الأرجنتين).

واختتمت بطولة كأس العالم 2026 بتتويج المنتخب الإسباني باللقب، بعدما تفوق على الأرجنتين بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب "ميتلايف"، ليضيف "لا روخا" نجمة جديدة إلى سجله العالمي.