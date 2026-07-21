اضطرابات في السفر.. أمريكا تحذر رعاياها بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً عالمياً للرعايا الأمريكيين بسبب "تصاعد التوترات" في الشرق الأوسط.

وذكر الحساب الرسمي لمكتب الشؤون القنصلية، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على منصة "إكس": "ينبغي للمواطنين الأمريكيين الموجودين حالياً في الشرق الأوسط توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة، والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية، والإغلاق الدوري للمجال الجوي، واضطرابات محتملة في السفر".

و من جهة أخرى، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط تعرضتا لحريق واسع وتوقفتا بعد وقوع انفجار أثناء محاولتهما عبور ما وصفه بـ"المسار غير الآمن" في جنوب مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري في بيان إن الناقلتين كانتا تحاولان المرور عبر المنطقة "بتوجيهات ومعلومات مضللة من الجيش الأمريكي"، مشيراً إلى أن وحدات الإنقاذ تعمل على إجلاء طواقم السفينتين من الموقع.

وأضاف البيان أن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري جددت تحذيرها لشركات الشحن بضرورة "الحفاظ على سلامة أطقمها وسفنها"، داعية إلى عدم الاعتماد على المعلومات الأمريكية وتجنب ما وصفها بـ"الممرات الملوثة والخطرة".

