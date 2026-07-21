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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهيئة الوطنية للإعلام: مشروع الرقمنة والمكتبة الرقمية يوثقان تاريخ التليفزيون المصري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد أحمد السباعي رئيس تحرير موقع الهيئة الوطنية للإعلام أن التليفزيون المصري مرّ على مدار تاريخه بعدة مراحل تطوير مهمة، كان أبرزها مشروع الرقمنة، الذي يمثل نقلة نوعية في الحفاظ على التراث الإعلامي المصري وإتاحته للأجيال المقبلة.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر أن مشروع الرقمنة لا يقتصر على توثيق المحتوى أو الحفاظ على الأرشيف، بل يأتي ضمن أكبر مشروع وطني تشارك فيه مؤسسات الدولة، وهو المكتبة الرقمية، التي تهدف إلى إنشاء نظام إلكتروني متكامل يضم التراث السمعي والبصري للتليفزيون المصري في صورة رقمية حديثة.

وأشار إلى أن المشروع يعتمد على سيستم رقمي عملاق يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح البحث داخل المحتوى بسهولة من خلال الكلمات المفتاحية أو الصور، والوصول إلى المواد الأرشيفية بسرعة ودقة، بما يسهم في توثيق تاريخ التليفزيون المصري وإتاحته للباحثين والإعلاميين والجمهور.

وأضاف أن إدخال الذكاء الاصطناعي في إدارة الأرشيف سيسهل استرجاع المواد التاريخية وتصنيفها، ويجعل المحتوى الإعلامي المصري أكثر جاهزية للاستخدام في الأعمال الوثائقية والبرامج والدراسات، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية للحفاظ على الإرث الإعلامي الوطني وتطوير آليات الاستفادة منه بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

الهيئة الوطنية للإعلام التليفزيون المصري الذكاء الاصطناعي

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