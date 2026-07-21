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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عمرة بلا قيود طوال العام.. السعودية تُدشن تأشيرة متعددة الدخول بمرونة غير مسبوقة للمعتمرين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في خطوة جديدة تعكس اهتمام المملكة العربية السعودية المتواصل بتطوير تجربة المعتمرين وتسهيل إجراءات القدوم إلى الأراضي المقدسة، أعلنت وزارة الحج والعمرة إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول، وهي خدمة جديدة تمنح الراغبين في أداء العمرة مرونة أكبر في التنقل وزيارة المملكة أكثر من مرة خلال عام كامل. ويأتي هذا التوجه ضمن سلسلة من المبادرات التي تستهدف الارتقاء بمنظومة خدمات ضيوف الرحمن وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين من مختلف أنحاء العالم.

تأشيرة تمتد لعام كامل وتتيح زيارات متعددة

وبحسب ما أعلنته وزارة الحج والعمرة، فإن التأشيرة الجديدة تتيح لحاملها دخول المملكة العربية السعودية عدة مرات خلال فترة صلاحيتها التي تمتد إلى 365 يومًا من تاريخ إصدارها. كما تسمح للمعتمر بإجمالي إقامة يصل إلى 90 يومًا يتم احتسابها بشكل تراكمي على مدار مدة سريان التأشيرة.

ويعني ذلك أن المستفيد يمكنه توزيع أيام الإقامة المسموح بها على عدة زيارات مختلفة خلال العام، وفقًا لخططه وظروفه الشخصية، وهو ما يوفر قدرًا كبيرًا من المرونة مقارنة بالأنظمة التقليدية التي كانت ترتبط غالبًا بزيارة واحدة أو مدة زمنية محددة.
 

دعم رؤية 2030 وتطوير تجربة المعتمر

وأكدت الوزارة أن إطلاق هذه التأشيرة يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، كما ينسجم مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل إجراءات القدوم إلى المملكة، وإثراء تجربة المعتمر منذ لحظة التخطيط للرحلة وحتى مغادرته البلاد، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات التشغيلية والرقمية المرتبطة برحلة العمرة، بما يحقق مستويات أعلى من الجودة والراحة للمستفيدين.

ضوابط الاستفادة من التأشيرة

وأوضحت الوزارة أن الاستفادة من تأشيرة العمرة متعددة الدخول ترتبط بعدد من الضوابط والإجراءات التنظيمية، في مقدمتها شراء باقة خدمات معتمدة من أحد مقدمي الخدمات المسجلين ضمن منظومة "نسك" قبل كل زيارة.

كما يشترط ألا تتجاوز مدة الباقة عدد الأيام المتبقية المتاحة في التأشيرة، مع الالتزام بجميع الأنظمة المنظمة لبرامج العمرة والخدمات المقدمة للمعتمرين.

وأكدت الوزارة كذلك أن دخول المملكة بموجب هذه التأشيرة يتطلب إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق "نسك" قبل موعد السفر، مع ضرورة توافق موعد التصريح مع تواريخ الباقة المعتمدة واستيفاء جميع متطلبات السفر والدخول المعمول بها.

كيف تتم إجراءات الزيارة الأولى؟

وأشارت الوزارة إلى أن رحلة الاستفادة من التأشيرة تبدأ بشراء حزمة الخدمات من أحد مقدمي الباقات المعتمدين في منصة "نسك"، يلي ذلك التقدم بطلب إصدار التأشيرة واستكمال الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة.

وبعد الحصول على الموافقة، يتم التحقق من أهلية السفر قبل صعود المستفيد إلى الطائرة، ثم تسجيل بيانات الدخول عند الوصول إلى المملكة، مع تحديث البيانات عند المغادرة لضمان احتساب الأيام المستخدمة من إجمالي مدة الإقامة المخصصة للتأشيرة.

خطوات الزيارات اللاحقة

أما بالنسبة للزيارات التالية، فيتعين على حامل التأشيرة شراء باقة خدمات جديدة لكل زيارة من خلال مقدمي الخدمات المعتمدين، ثم إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق "نسك".

وبعد ذلك تستكمل إجراءات التحقق من استيفاء شروط الدخول وأهلية السفر، ليتم تسجيل بيانات الدخول والخروج بصورة إلكترونية، مع تحديث الرصيد المتبقي من أيام الإقامة المتاحة ضمن التأشيرة.

استثناء موسم الحج من التفعيل

ولفتت وزارة الحج والعمرة إلى أن حالة التأشيرة يتم إيقاف تفعيلها بعد كل مغادرة للمملكة، ثم يعاد تفعيلها عند الرغبة في زيارة جديدة بعد استكمال المتطلبات التنظيمية المطلوبة.

كما أوضحت أن التأشيرة لا تُستخدم للدخول خلال موسم الحج، حيث يتم تعليق تفعيلها اعتبارًا من الأول من شهر ذي القعدة وحتى الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وذلك في إطار التنظيمات الخاصة بموسم الحج وإدارة حركة الزوار خلال هذه الفترة.

 

يمثل إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول نقلة نوعية في مسار تطوير خدمات العمرة، حيث تمنح المعتمرين مرونة غير مسبوقة في التخطيط لزياراتهم إلى المملكة وأداء المناسك في الأوقات التي تناسبهم على مدار العام.

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