الحكومة: تطوير صناعة الغزل والنسيج يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويعظم القيمة المضافة للقطن

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

يأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، والوقوف على الموقف التنفيذي لمراحل العمل المختلفة، ومتابعة معدلات الإنجاز والتشغيل، إلى جانب بحث أي تحديات قد تواجه تنفيذ المشروع والعمل على سرعة التعامل معها وتحقيق المستهدفات المرجوة.

وأكد الدكتور حسين عيسى، أهمية المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، باعتباره أحد أهم المشروعات الصناعية الاستراتيجية للدولة لتحديث وتطوير الصناعات الوطنية، ويجسد رؤية متكاملة لإعادة بناء هذا القطاع الحيوي على أسس حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، بما يسهم في رفع كفاءة الشركات، وزيادة الإنتاج، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير صناعة الغزل والنسيج، لما تمثله من أهمية اقتصادية واستراتيجية، باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة وتدعم العديد من الصناعات المرتبطة بها، وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة للقطن المصري، وتعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة والإمكانات والخبرات التي تمتلكها الشركات العاملة في هذا المجال، فضلًا عن دورها في دعم الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمراحل تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، إلى جانب متابعة الموقف التشغيلي للمصانع التي تم الانتهاء من تنفيذها وبدء تشغيلها، وذلك لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها لتحديث هذا القطاع.

وتناول الاجتماع تطورات أعمال تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تستحوذ على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم استعراض التجهيزات والاستعدادات النهائية للانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال التطوير، والتي تمثل المرحلة الأخيرة لاكتمال تطوير الشركة، وبإنجازها يكون قد تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، التي تضم أيضا شركة مصر شبين الكوم (مصنع غزل 2) الجديد الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله.

وتشمل المرحلة الثانية من تطوير شركة غزل المحلة عددًا من المشروعات الكبرى، من بينها مصنع (غزل 6)، ومصنع (تحضيرات النسيج 2)، ومجمع النسيج، حيث تم الانتهاء من تنفيذها، بالإضافة إلى مجمع الصباغة الذي وصل إلى مراحله النهائية، بما يكتمل معه تنفيذ منظومة إنتاجية متكاملة داخل الشركة تشمل مختلف مراحل الصناعة، وكانت المرحلة الأولى من التطوير، قد شملت تنفيذ وتشغيل مصانع (غزل 1)، (غزل 4)، و(تحضيرات النسيج 1)، بالإضافة إلى محطة الكهرباء الجديدة، وذلك وفق أحدث النظم والتكنولوجيات العالمية.

وتابع الاجتماع موقف تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج، والذي يتضمن مصانع جديدة للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة لإنتاج أقمشة الجينز، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي، التي تشمل أيضًا عددًا من مشروعات تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، من بينها مجمع المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، بالإضافة إلى شركات الدقهلية للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج، ومصر حلوان للغزل والنسيج.

وشدد الدكتور حسين عيسى على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المنفذة والمعنية بالمشروع، مع المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ والتشغيل، لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستفادة من الطاقات الإنتاجية الجديدة، وتعظيم العائد من الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الريادة التاريخية لمصر في هذه الصناعة، من خلال بناء صناعة حديثة ومتكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وتعظم الاستفادة من المزايا التنافسية للقطن المصري، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وزيادة الصادرات، ودعم الاقتصاد الوطني.