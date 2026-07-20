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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بداية بناء الدولة المصرية.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
أ ش أ

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو الخالدة.

وفي برقيته قال رئيس الوزراء: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات؛ بهذه المناسبة التاريخية، التي جسدت الخط الفاصل في مسيرة تحرر الوطن من التبعية، وبداية بناء الدولة المصرية، تحت قيادة وطنية تصون مُقدرات الوطن وتحمي مُكتسباته".

وأضاف: "وننتهز هذه المناسبة الوطنية يا سيادة الرئيس، لندعو الله سبحانه وتعالى، أن يعيدها على سيادتكم بالعافية والعطاء، وعلى الوطن وأبنائه بالمجد والرفعة والازدهار".

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوليو

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