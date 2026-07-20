مفاجأة.. مهاجم الأهلي يطلب 15 مليون سنوياً للإنتقال إلى المصري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، طلب الحصول على راتب سنوي يبلغ 15 مليون جنيه للموافقة على الانتقال إلى صفوف النادي المصري البورسعيدي خلال الموسم المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، شهدت الساعات الماضية مفاوضات بين مسؤولي النادي المصري ومحمد شريف من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن المفاوضات لا تزال مستمرة بسبب وجود اختلاف في المقابل المالي.

وأوضح أن إدارة النادي المصري عرضت على محمد شريف راتبًا سنويًا بقيمة 9 ملايين جنيه، في حين يتمسك اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه للموسم الواحد، وهو ما أوقف حسم الصفقة حتى الآن، في انتظار تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

مفاوضات المصري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن كامل أبو علي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، عقد جلسة ودية مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أمس، من أجل بحث إمكانية التعاقد مع محمد شريف مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح المصدر أن الخطيب أبدى ترحيبه بالأمر، وأبلغ رئيس المصري بإمكانية التفاوض المباشر مع اللاعب لإقناعه بالانتقال إلى صفوف الفريق البورسعيدي، في ظل عدم ممانعة الأهلي من رحيله حال موافقة اللاعب على العرض.

وأضاف المصدر أن مسؤولي المصري عقدوا بالفعل جلسة مع محمد شريف اليوم، تم خلالها تقديم العرض المالي الخاص بالنادي وإطلاع اللاعب على كافة تفاصيل التعاقد المقترح.

وأشار المصدر إلى أن محمد شريف لم يحسم قراره النهائي حتى الآن، حيث طلب مهلة حتى غدٍ من أجل دراسة العرض المقدم إليه قبل إبلاغ مسؤولي المصري بموقفه النهائي من الانتقال إلى الفريق.

يذكر أن محمد شريف مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رفض الدخول في صفقة تبادلية وطالب البيع بشكل مباشر.