قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحق قبل غلق الباب.. أسعار ومساحات ونظام سداد شقق تعاونيات الإسكان
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وتؤكد تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة
بعد هزيمة الأرجنتين.. هل أنهت إسبانيا العقدة التاريخية أمام أمريكا الجنوبية في نهائيات المونديال؟
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون المشترك
هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل
أبو الدهب: رحيل تريزيجيه خسارة وعبد الحفيظ أعاد الانضباط لـ أوضة اللبس| خاص
أقل من 5900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين
خطة التنمية الجديدة.. كيف سيشعر المواطن بثمار النمو حتى 2027؟
مفاجأة.. مهاجم الأهلي يطلب 15 مليون سنوياً للإنتقال إلى المصري
نجوم الفن ينعون الموسيقار الكبير هاني شنودة
الرئيس السيسي: حريصون على استكشاف آفاق جديدة لتطوير العلاقات مع الجبل الأسود
رسائل وداع هاني شنودة.. نجوم الفن والثقافة ينعونه بكلمات مؤثرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة.. مهاجم الأهلي يطلب 15 مليون سنوياً للإنتقال إلى المصري

إمام عاشور
إمام عاشور
القسم الرياضي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، طلب الحصول على راتب سنوي يبلغ 15 مليون جنيه للموافقة على الانتقال إلى صفوف النادي المصري البورسعيدي خلال الموسم المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، شهدت الساعات الماضية مفاوضات بين مسؤولي النادي المصري ومحمد شريف من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن المفاوضات لا تزال مستمرة بسبب وجود اختلاف في المقابل المالي.

وأوضح أن إدارة النادي المصري عرضت على محمد شريف راتبًا سنويًا بقيمة 9 ملايين جنيه، في حين يتمسك اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه للموسم الواحد، وهو ما أوقف حسم الصفقة حتى الآن، في انتظار تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

مفاوضات المصري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن كامل أبو علي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، عقد جلسة ودية مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أمس، من أجل بحث إمكانية التعاقد مع محمد شريف مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح المصدر أن الخطيب أبدى ترحيبه بالأمر، وأبلغ رئيس المصري بإمكانية التفاوض المباشر مع اللاعب لإقناعه بالانتقال إلى صفوف الفريق البورسعيدي، في ظل عدم ممانعة الأهلي من رحيله حال موافقة اللاعب على العرض.

وأضاف المصدر أن مسؤولي المصري عقدوا بالفعل جلسة مع محمد شريف اليوم، تم خلالها تقديم العرض المالي الخاص بالنادي وإطلاع اللاعب على كافة تفاصيل التعاقد المقترح.

وأشار المصدر إلى أن محمد شريف لم يحسم قراره النهائي حتى الآن، حيث طلب مهلة حتى غدٍ من أجل دراسة العرض المقدم إليه قبل إبلاغ مسؤولي المصري بموقفه النهائي من الانتقال إلى الفريق.

يذكر أن محمد شريف مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي  رفض الدخول في صفقة تبادلية وطالب البيع بشكل مباشر.

محمد شريف الأهلى الخطيب المصري النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الموز

لتجنب ارتفاع السكر بعد تناول الموز.. 5 نصائح فعالة

حظك اليوم وتوقعات الابراج

3 أبراج الأكثر حظًا مع نهاية يوليو.. توقعات تحمل فرصًا جديدة

المخلل

مفاجأة.. تناول المخلل قد يخفف الشد العضلي ولكن بشروط

بالصور

سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به

سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به
سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به
سرطان المستقيم.. أعراض تنذرك بإصابتك به

السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان

السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان
السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان
السفير المصري يفتتح محطة للمياه الجوفية في جنوب السودان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟

مع ارتفاع درجات الحرارة..مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى

مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..
مشروبات لتجنب الجفاف و الاجهاد الحرارى..

فيديو

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد