محمد شريف يودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي

وجّه محمد شريف، لاعب النادي الأهلي، رسالة وداع مؤثرة إلى محمود حسن تريزيجيه، عقب إعلان رحيله عن القلعة الحمراء.

وكتب محمد شريف، عبر حسابه على "إنستجرام": "يا حودة، ربنا معاك يا حبيبي ويوفقك. من أحسن الناس وأنضف الشخصيات في مجال الكورة. هتوحشني جدًا، ربنا يكرمك ويوفقك دايمًا".

وكان النادي الأهلي قد أعلن إنهاء التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بين الطرفين، بعد مشاورات ودية أسفرت عن تسوية جميع الأمور المتعلقة بالعقد.

وأوضح الأهلي، في بيان رسمي، أن إنهاء التعاقد جاء في إطار العلاقة المتميزة التي جمعت النادي باللاعب، والتي اتسمت بالاحترام والتقدير المتبادل طوال فترة وجوده داخل القلعة الحمراء.

ووجه النادي الشكر إلى تريزيجيه على ما قدمه من جهود وعطاء خلال مشواره مع الفريق، مؤكدًا أن اللاعب كان نموذجًا في الالتزام، وأسهم مع زملائه في تحقيق العديد من النجاحات والبطولات.

من جانبه، أعرب تريزيجيه عن خالص امتنانه لإدارة الأهلي وجماهيره، مثمنًا الدعم الكبير الذي حظي به طوال مسيرته مع النادي، ومؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها داخل القلعة الحمراء، ومتمنيًا للفريق دوام النجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة.