تصعيد في مياه الخليج.. أمريكا تتهم إيران بمُهاجمة 7 سفن تجارية وسقوط ضحايا مدنيين

صرح قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، بأن إيران استهدفت المدنيين عمداً في أنحاء المنطقة بمهاجمة سبع سفن تجارية خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الهجمات أسفرت عن مقتل أو فقدان أو إصابة نحو اثني عشر من أفراد الطاقم المدنيين.

وأمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها بدأت في شن جولة إضافية من الضربات ضد إيران.

وجاء في بيان صدر عن القيادة المركزية أن الضربات التي بدأت في تمام الساعة الثالثة من مساء اليوم بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (السابعة مساءً بتوقيت جرينتش) تهدف إلى مواصلة تقويض القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأشار البيان إلى أن هذه الضربات تأتي في وقت تستعد فيه القوات الأمريكية لاستئناف الحصار البحري للموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية.