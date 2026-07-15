يبدأ اليوم.. التضامن تعلن تفاصيل صرف دعم "تكافل وكرامة" لـ 4.7 مليون أسرة

يبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة

ويتم تقديم دعم نقدي لـ 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويًا.

فيما تتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وهناك تنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ اليوم 14 يوليو 2026.