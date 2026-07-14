عروض مجانية وندوات نقدية بقصر السينما طوال شهر يوليو

يقدم قصر السينما بجاردن سيتي لجمهوره خلال شهر يوليو الجاري مجموعة من العروض السينمائية المجانية، تتنوع ما بين الأفلام الأوروبية، العربية، الروسية، والكلاسيكية، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار خطة وزارة الثقافة.

تقام العروض في الثامنة مساء، ويعقب بعضها ندوات نقدية يديرها الناقد عصام حلمي والناقدة نشوى نبيل.

وتنطلق الفعاليات غدا الأربعاء بعرض فيلم الأكشن "The Count of Monte Cristo" ضمن نادي السينما الأوروبية، وفي يوم الاثنين 20 يوليو يعرض الفيلم العربي "مولانا"، ضمن نادي "بين الرواية والفيلم".

وتتواصل الفعاليات يوم الثلاثاء 21 يوليو بعرض الفيلم الكوميدي "Saturday Night" ضمن نادي السينما العالمية، وفي يوم الأربعاء 22 يوليو يعرض نادي السينما الروسية فيلم الدراما "Leviathan".

وفي يوم الاثنين 27 يوليو يعرض فيلم الدراما الأمريكية "Citizen Kane" ضمن نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، يليه

فيلم الجريمة "The Usual Suspects" يوم الثلاثاء 28 يوليو ضمن نادي السينما العالمية.

ويختتم البرنامج يوم الأربعاء 29 يوليو بعرض فيلم "The Traitor" المستوحى من أحداث حقيقية، ضمن نادي السينما الأوروبية.

ينفذ البرنامج بإشراف قصر السينما وضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويأتي في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية والارتقاء بالذائقة الفنية للجمهور.