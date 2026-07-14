وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

أثارت واقعة إيقاف محامية بمحافظة سوهاج عن مزاولة المهنة احتياطيًا موجة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية.

وكانت نقابة المحامين قد أصدرت قرارًا بوقف المحامية "لؤة خلف" عن ممارسة المهنة بصفة احتياطية، لحين الانتهاء من فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار تطبيق اللوائح المنظمة للمهنة ومتابعة أداء أعضائها.

وعلقت المحامية على القرار، مؤكدة أن هناك مخالفات مهنية أكثر أهمية تستحق المتابعة، وأن لجان الرصد والتفتيش ينبغي أن تركز على التجاوزات التي تمس مهنة المحاماة بشكل مباشر، مثل ممارسة المهنة بالمخالفة للقانون أو ارتكاب مخالفات تأديبية، بدلاً من الانشغال بأمور لا ترتبط بالكفاءة المهنية.

وأضافت أنها اكتشفت لاحقًا، بحسب روايتها، عدم صحة بعض المعلومات التي تم تداولها بشأن الواقعة، معتبرة أن الأزمة ارتبطت بمحاولات لإجبارها على ارتداء الحجاب، وهو ما وصفته بأنه تدخل في حريتها الشخصية واختياراتها التي لا علاقة لها بممارسة المهنة.