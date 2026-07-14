خبير لوائح يحذر تريزيجيه من التوقيع للرياض السعودي .. اعرف السبب

أثار عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، الجدل بشأن مستقبل محمود حسن تريزيجيه، في ظل اقترابه من الانتقال إلى نادي الرياض السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب العمايرة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك":

"يا ريت كابتن محمود حسن تريزيجيه قبل التوقيع على عقود مع نادي الرياض السعودي أن يتأكد أن النادي نجح في اجتياز تقييم الامتثال لدى غرفة مقاصة الفيفا، لأن إيقاف القيد الحالي ليس مرتبطًا بالسداد فقط.. اللهم بلغت اللهم فأشهد".

وأشار العمايرة إلى منشوره بصورة من نظام إيقاف القيد التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى جانب قرار لجنة الانضباط، في إشارة إلى ضرورة التأكد من سلامة موقف النادي قبل إتمام الصفقة.

وفي السياق نفسه، كشفت تقارير أن تريزيجيه يتمسك بالرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبلغ سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي، برغبته في خوض تجربة جديدة مع نادي الرياض السعودي.

وأوضحت أن اللاعب توصل إلى اتفاق مع نادي الرياض بشأن جميع البنود الشخصية في عقده، فيما يتبقى فقط التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأهلي والنادي السعودي حول المقابل المالي لإتمام الصفقة.