هجوم متبادل بين روسيا وأوكرانيا.. وزيلينسكي يطالب الغرب بصواريخ بعيدة المدى

قال غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن الرئيس الأوكراني يواصل مطالبة الشركاء الغربيين بتزويد كييف بمنظومات "باتريوت"، مؤكداً أنها تمثل أحد أبرز وسائل الدفاع الجوي القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية في ظل تصاعد الهجمات الروسية.

وأضاف أن أوكرانيا تعرضت لهجوم روسي واسع شمل 148 وسيلة هجومية، بينها ثمانية صواريخ باليستية استهدفت العاصمة كييف، فيما شهدت مدينة أوديسا هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ أسفرت عن استهداف سفينة مدنية قرب الميناء.

وأوضح مناف أن السلطات الأوكرانية تتهم روسيا بمواصلة استهداف البنية التحتية المدنية، وسط توقعات بتصعيد متبادل مع استمرار العمليات العسكرية بين الجانبين.