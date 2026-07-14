قرار حظر قبول تحويلات 3 ثانوي للمدارس الدولية يثير الجدل | والأهالي يطالبون بتأجيله

تسبب قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة إلى المدارس الدولية من العام المقبل في حالة من الغضب بين أولياء الأمور ، مما اضطرهم لإصدار بيان موحد للإستغاثة بوزير التربية والتعليم لتأجيل تنفيذ هذا القرار

حيث قال أولياء الأمور في بيانهم : نحن أولياء أمور طلاب المدارس الدولية نستغيث بوزير التعليم بخصوص القرار الأخير ، بشأن حظر تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي للمدارس الدولية بداية من العام 2026/2027.

وأضاف أولياء الامور : فوجئنا بالقرار بعد أن خططنا لتحويل أبناءنا لـ G12 في المدارس الدولية ، وبدأنا فعلياً في دراسة مناهجها واستعدينا لامتحانات الـ Trial المقرر عقدها في شهر أكتوبر، والقرار أربك كل خطط الطلاب وأسرهم

وقال أولياء الأمور : نلتمس من وزير التعليم التكرم بإعطاء مهلة سنة على الأقل قبل تطبيق القرار، مراعاةً للطلاب اللي بدأوا بالفعل وحجزوا أماكنهم ودفعوا المصروفات ، حيث أن القرار مفاجئ وسبب ضرر نفسي ومادي كبير للعديد من الأسر

واستكمل أولياء الأمور : نؤكد احترامنا لقرارات وزارة التربية والتعليم وحرصها على تنظيم منظومة التعليم الدولي بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على جودة العملية التعليمية ، ونلتمس استثناء دفعة 2026 / 2027 من قرار منع التحويل للصف الثالث الثانوي على ان يطبق القرار على الدفعات الجديدة مستقبلا

وشدد أولياء الأمور ، على رغبتهم في الموافقة على تحويل أبناءهم لـ 3 ثانوي في مدارس الامريكان حضوري وليس بنظام الهوم سكولينج ، مطالبين بمراعاة الظروف الاستثنائية لهذه الدفعة فقط وتحقيق مبدأ العدالة والحفاظ على استقرار الطلاب النفسي والتعليمي

ماذا قرر وزير التربية والتعليم ؟

وكان قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة في إطار خطة الوزارة نحو تحسين مخرجات منظومة التعليم قبل الجامعي، واستكمالًا لجهودها

نحو ضبط كافة عناصر العملية التعليمية، وفي ضوء الاختصاص الأصيل للوزارة في الإشراف على جميع مؤسسات التعليم قبل الجامعي ووضع ومراقبة آليات تطبيق القواعد المنظمة للقبول، والقيد، والتحويل بتلك المؤسسات؛ بما يكفل حسر سير العملية التعليمية، وتحقيق مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه لما كانت المناهج المطبقة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بالمرحلة الثانوية تقوم على برامج أكاديمية متتابعة وتراكمية تبدأ من الصف الأول الثانوي، وتستلزم دراسة الطالب للبرنامج الدراسي منذ بدايته لاستيفاء متطلبات التأهل واستكمال الدراسة وفقًا للقواعد المنظمة لكل نظام تعليمي دولي، ونظرًا لما يتسبب فيه قبول التحويل إلى المدارس الدولية اعتبارًا من الصف الثاني الثانوي، أو الصف الثالث الثانوي من إخلال بمتطلبات البرنامج الدراسي، بما يؤثر سلبًا على سلامة تطبيق النظم التعليمية المعتمدة، ويُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب،

تقرر ما يلي :

حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي بداية من العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة(دولية)، وذلك نفاذًا للتعميم السابق في ذات الشأن.



اعتبار العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ هو العام الأخير لقبول تحويلات طلاب للصف الثاني الثانوي بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).



يقتصر التحويل إلى (المرحلة الثانوية) بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، وذلك بداية من العام الدراسي ٢٠٢٨/٢٠٢٧، وفي جميع الأحوال يتم قبول التحويل إلى الصف الأول الثانوي للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بهذه النوعية من المدارس وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للتحويل والمعتمدة من الوزارة في هذا الشأن.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن تلتزم جميع الإدارات التعليمية، والمدارس الدولية بتنفيذ الإجراءات المذكورة بعاليه، ويُعد أي إجراء يتم بالمخالفة لها كأن لم يكن، مع إحالة المسئول عن إصدار، أو اعتماد، أو تنفيذ هذا الإجراء للتحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.