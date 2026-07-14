لامين يامال يطارد إنجازا تاريخيا أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى النجم الإسباني الشاب لامين يامال الذي يستعد لخوض واحدة من أهم مباريات مسيرته عندما يقود منتخب إسبانيا أمام فرنسا في المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026.

ولا تمثل المباراة فرصة لقيادة "لا روخا" إلى نهائي المونديال فحسب، بل تمنح يامال أيضًا إمكانية تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق على المستوى الفردي.

يامال يقترب من إنجاز استثنائي

فرض لامين يامال نفسه أحد أبرز نجوم كأس العالم 2026 بعدما قدم مستويات مميزة مع المنتخب الإسباني ليصبح المرشح الأوفر حظًا للتتويج بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وفي حال حصد الجائزة سيدخل لاعب برشلونة تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه بعدما سيصبح أول لاعب يجمع بين جائزة أفضل لاعب شاب في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" وجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم.

أرقام مميزة في المونديال

شارك يامال في جميع مباريات منتخب إسبانيا الست خلال البطولة ونجح في تسجيل هدف إلى جانب مساهماته المؤثرة في الأداء الهجومي لـ"الماتادور" ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

ويعول الجهاز الفني الإسباني على قدرات اللاعب الشاب في صناعة الفارق أمام منتخب فرنسا، من أجل مواصلة المشوار نحو اللقب العالمي.

فرنسا.. محطة نحو النهائي والمجد الشخصي

تمثل مواجهة فرنسا اختبارا حقيقيا ليامال إذ يسعى إلى قيادة منتخب بلاده لتجاوز عقبة "الديوك" وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بالتزامن مع تعزيز حظوظه في الفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

ويخوض صاحب الـ19 عاما اللقاء بطموحات كبيرة، واضعا نصب عينيه تحقيق حلم التتويج بكأس العالم، إلى جانب كتابة اسمه في سجلات التاريخ بإنجاز فردي قد يصعب تكراره في واحدة من أبرز المحطات في مسيرته الكروية المبكرة.