4 خطوات هامة.. كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد حاجة البشرة إلى الترطيب للحفاظ على نضارتها وحمايتها من الجفاف الناتج عن التعرض للشمس والتعرق وفقدان السوائل.

وينصح الخبراء بشرب كميات كافية من الماء يوميًا لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم، إلى جانب استخدام مرطب مناسب لنوع البشرة، سواء كانت دهنية أو مختلطة أو جافة.

وقد تتعرض البشرة إلى الكثير من المشكلات، من اسمرار وجفاف وغيرها. لذا نقدم إليك كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف وفقا لموقع هيلثى.

كيفية الحفاظ على البشرة في الصيف..

1. استخدام واقي الشمس:

عليك باستخدامه خاصةً عند الخروج في فترة الظهيرة،حيث إن واقي الشمس يحمي من التلف التي تتعرض له البشرة، والناتج عن التعرض المباشر للشمس، وقد ينتج عنه الجفاف للبشرة.. لذا من المهم وضع الواقي قبل الخروج بحوالي نصف ساعة.

2. تقشير البشرة:

يعد من الخطوات المهمة التي يجب اللجوء إليها، حيث إن التقشير يساعد على التخلص من الجلد الميت، ما يحافظ على نضارة البشرة، ويمكنك استخدام المقشرات الجيدة، أو اللجوء إلى الوصفات الطبيعية.

3. التقليل من المكياج:

الاستخدام المفرط للمكياج، من الممكن أن يؤثر على البشرة بالسلب، حيث يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحبوب والبثور، وقد يصيبها بالجفاف. لذا من المهم التقليل من وضع المكياج، خاصة كريم الأساس والبودرة.

4. ترطيب البشرة:

من المهم ترطيب البشرة جيداً، وهذا للحفاظ على نضارتها، وذلك من خلال الإكثار من تناول الماء والسوائل، والاهتمام باستخدام غسول جيد للبشرة، يحتوي على مواد مرطبة بما يتناسب مع نوع البشرة، كما يجب الحرص على وضع كريم مرطب للبشرة، للوقاية من الإصابة بجفافها.







