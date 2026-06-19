ماسك الطماطم والسكر للتخلص من خلايا الجلد الميتة

ماسك الطماطم والسكر من الوصفات غير الطبيعية التى تساعد في تفتيح البشرة.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز أوف أنديا فإن الطماطم غنية بمضادات الأكسدة (الليكوبين) التي تساعد في تفتيح البشرة وتقليص المسام الواسعة وعلاج أكسدة البشرة خاصة أنها غنية بفيتامين سي والسكر يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتغذية البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية.

لمكونات ماسك الطماطم

شريحة طماطم طازجة

القليل من السكر الخشن.

طريقة عمل ماسك الطماطم

اغمسي شريحة الطماطم في السكر واستخدميها لتدليك الوجه بحركات دائرية لمدة 5 دقائق.

يعمل ماسك الطماطم والسكر كمقشر طبيعي يزيل الخلايا الميتة مما يساعد على التخلص من الاسمرار وتفتيح البشرة.