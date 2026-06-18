نوير يعلن اعتزاله الدولي بعد نهاية كأس العالم 2026

أعلن مانويل نوير، حارس مرمى منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، اعتزاله اللعب الدولي بشكل نهائي عقب نهاية بطولة كأس العالم 2026، ليطوي بذلك صفحة طويلة من مسيرته مع المنتخب الألماني.

ويشارك الحارس المخضرم، البالغ من العمر 40 عامًا، في النسخة الحالية من المونديال بعد عودته من قرار اعتزال سابق كان قد اتخذه عقب بطولة يورو 2024، قبل أن يعود مجددًا لتمثيل "المانشافت" خلال الفترة الأخيرة.

وخلال مؤتمر صحفي، أكد نوير أنه حسم قراره النهائي بشأن مستقبله الدولي، قائلاً: "اتخذت قرار الاعتزال في 2024 لسبب واضح بعد بطولة جيدة، وكان القرار صحيحًا بالنسبة لي".

وأضاف: "الاستمرار مع المنتخب خلال العامين الماضيين كان سيشكل عبئًا كبيرًا علي، هذه هي بطولتي الأخيرة مع المنتخب، ولا أخطط للمشاركة في يورو المقبلة"، مشيرًا إلى أنه بات يتعامل بهدوء مع فكرة خوض آخر مبارياته الدولية دون الانشغال بملف الاعتزال.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على حالة الانسجام داخل الفريق، قائلاً: "نحن نعمل معًا وندعم بعضنا البعض، وتحدثنا عن عودتي بعد انضمامي للمعسكر".

ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة كوت ديفوار في المباراة المقبلة، في لقاء يحتاج خلاله إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16 من البطولة.