نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

حقق الطالب حمزة المنسي نجل الشهيد البطل العقيد أ.ح أحمد صابر المنسي ، إنجازا علميا وتفوقا في امتحانات الدبلومة الأمريكية لعام 2026، بمدرسة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ليخطو بذلك خطوة جديدة على طريق تحقيق حلم والده البطل والانضمام إلى صفوف الكلية الحربية.

وخلال لقاء الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم بنجل الشهيد البطل العقيد أ.ح أحمد صابر المنسي وذلك إيمانا بالدور الوطني والمجتمعي للأكاديمية العربية في رعاية أبناء أبطال مصر وتتويجا لرحلة كفاح وتفوق، بفرع الأكاديمية بفرع القرية الذكية، حرص الشاب حمزة أحمد المنسي على تقديم خالص الشكر والامتنان للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، معربا عن تقديره العميق لدعمه ومساندته المتواصلة على مدار السنوات الماضية؛ حيث كان له بمثابة الأب الروحي الذي طالما شجعه وحفزه ودعمه علميًا ومعنويًا للوصول إلى هذا التفوق.

جدير بالذكر أن الدكتور إسماعيل عبد الغفار كان قد قرر في وقت سابق تقديم منحة دراسية كاملة لنجل الشهيد البطل أحمد منسي بالمدرسة الدولية التابعة للأكاديمية العربية بـ ميامي بالإسكندرية، حرصا من الأكاديمية على توفير أرقى البيئات التعليمية لأبناء أبناء الوطن البررة.