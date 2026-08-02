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هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ترفع القمامة من الهرم والطالبية وإمبابة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ترفع القمامة من الهرم والطالبية وإمبابة

رفع المخلفات
رفع المخلفات
أحمد زهران

كثفت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة جهودها الميدانية للتعامل الفوري مع الشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وأصدر اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تكليفات عاجلة إلى محمد زكي، مدير عام الهيئة، بسرعة النزول الميداني للفرق المختصة، وإزالة أسباب الشكاوى وتجريد ورفع المخلفات بالكامل من المناطق المشار إليها.

وشملت الحملات التنسيق مع الأحياء المعنية للتعامل مع البؤر التالية:

- حي الهرم: رفع تراكمات القمامة والمخلفات بـ شارع المريوطية الشيشيني.

- حي الطالبية: تنفيذ حملة نظافة شاملة بـ شارع عثمان محرم.

- حي إمبابة: إزالة كل المخلفات المتروكة في المنطقة الواقعة خلف موقف البوهي.

وأكدت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة؛ أنه تم الدفع بفرق المتابعة الميدانية والسيارات والمعدات اللازمة، مع فرض دوريات رقابية مستمرة على تلك المواقع لضمان عدم تكرار إلقاء المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشارع الجيزاوي.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة رفع مخلفات

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