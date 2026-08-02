محافظة الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين.. إصلاح كسر ماسورة مياه وتطهير بالوعات الصرف الصحي بإمبابة والصف

قامت أجهزة محافظة الجيزة بتنفيذ عدد من الحملات الميدانية وأعمال النظافة والصيانة والاستجابة لشكاوى المواطنين وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة التعامل مع الشكاوى وإزالة أسبابها.

وشملت الأعمال تنفيذ حملات مكثفة بأحياء بولاق الدكرور والهرم والطالبية لفض بؤر فرز القمامة بشارع فيصل استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن انتشار أعمال الفرز بعدد من قطاعات الشارع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار المخالفات.

كما تم تنفيذ حملات لرفع تراكمات المخلفات وتحسين مستوى النظافة بسلم الشهيد على الطريق الدائري، إلى جانب شارع حسن متولي والطابق الثالث من منطقة الأربعين بحي الهرم.

وفيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع النعمان أبو زهرة بحي إمبابة، مع إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح بالإضافة إلى تطهير إحدى بالوعات الصرف الصحي بمنطقة عرب أبو ساعد بمركز الصف.

كما تابعت المحافظة إجراءات شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع طفوحات الصرف الصحي بشارع سيد عبدالراضي من كوبري عثمان بمنطقة الكونيسة، حيث تم الدفع بسيارات شفط الصرف الصحي للعمل عند الحاجة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح الجارية بمحطة رفع الصرف الصحي.

وفي إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين الخاصة بالإشغالات نفذ حي الهرم حملة ميدانية بشارع اللبيني أسفرت عن إزالة تعدي أحد معارض السيارات على الرصيف وإعادة الشيء إلى أصله، بما يسهم في تيسير حركة المشاة والحفاظ على الطريق العام.