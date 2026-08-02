طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي .
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي :
المقادير
لعمل الكفتة
ربع كيلو اورارك
ربع كيلو صدور
4 ملاعق بصل مفروم ناعم ومتصفي
4 ملاعق بقدونس مفروم ناعم
ربع ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملعقة صغيرة ( ملح _ فلفل اسود _ بهارات _بودرة ثوم _ بودرة بصل )
ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون
لعمل الصلصة
كوب لبن
ملعقة صغيرة نشا
ربع ملعقة صغيرة زبادي (الرَّوْب أو الرائب أو الخاثر او یوغورت )
ملعقة صغيرة زبدة
نص ملعقة صغيرة ثوم
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي :
- نضع الدجاج مع التوابل في الكبة ونفرمهم كويس جدا .
- نضيف البصل والبقدونس والثوم ونخلطهم مع بعض كويس جدا ونسبها ترتاح في الثلاجة ربع ساعة .
- نشكلها على شكل صوابع او كرات ونسبها ربع ساعه كمان في الثلاجة .
- نحمر الكفتة في ملعقة زبدة وملعقة زيت لحد ماتاخد لون ذهبي .
- نخلط اللبن مع الزبادي والنشا ونقلبهم كويس جدا .
- في حلة نضع زبدة و الثوم ونضيف خليط اللبن والنشا والزبادي ونسبها على النار لحد ماتغلي اول غلوة ونطفي .
- في طاجن او بيركس او صنية نضع الكفتة وعليها الصلصة ، وندخلها فرن ساخن على حرارة 200 درجة حت الحصول على لون ذهبي