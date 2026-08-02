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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي .
 

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي :

المقادير 
لعمل الكفتة
ربع كيلو اورارك
ربع كيلو صدور 
4 ملاعق بصل مفروم ناعم ومتصفي 
4 ملاعق بقدونس مفروم ناعم 
ربع ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملعقة صغيرة ( ملح _ فلفل اسود _ بهارات _بودرة ثوم _ بودرة بصل  )
ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون
لعمل الصلصة
كوب لبن 
ملعقة صغيرة نشا
ربع ملعقة صغيرة زبادي (الرَّوْب أو الرائب أو الخاثر او یوغورت )
ملعقة صغيرة زبدة
نص ملعقة صغيرة ثوم
 

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي :


- نضع الدجاج مع التوابل في الكبة ونفرمهم كويس جدا .
- نضيف البصل والبقدونس والثوم ونخلطهم مع بعض كويس جدا ونسبها ترتاح في الثلاجة ربع ساعة .
- نشكلها على شكل صوابع او كرات ونسبها ربع ساعه كمان في الثلاجة .
- نحمر الكفتة في ملعقة زبدة وملعقة زيت لحد ماتاخد لون ذهبي .
- نخلط اللبن مع الزبادي والنشا ونقلبهم كويس جدا .
- في حلة نضع زبدة و الثوم ونضيف خليط اللبن والنشا والزبادي ونسبها على النار لحد ماتغلي اول غلوة ونطفي  .
- في طاجن او بيركس او صنية نضع الكفتة وعليها الصلصة ، وندخلها فرن ساخن على حرارة 200 درجة حت الحصول على لون ذهبي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي كفتة الدجاج كفتة الدجاج بالزبادي

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طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

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