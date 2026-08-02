طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي .



الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي :

المقادير

لعمل الكفتة

ربع كيلو اورارك

ربع كيلو صدور

4 ملاعق بصل مفروم ناعم ومتصفي

4 ملاعق بقدونس مفروم ناعم

ربع ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ( ملح _ فلفل اسود _ بهارات _بودرة ثوم _ بودرة بصل )

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون

لعمل الصلصة

كوب لبن

ملعقة صغيرة نشا

ربع ملعقة صغيرة زبادي (الرَّوْب أو الرائب أو الخاثر او یوغورت )

ملعقة صغيرة زبدة

نص ملعقة صغيرة ثوم



الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي :



- نضع الدجاج مع التوابل في الكبة ونفرمهم كويس جدا .

- نضيف البصل والبقدونس والثوم ونخلطهم مع بعض كويس جدا ونسبها ترتاح في الثلاجة ربع ساعة .

- نشكلها على شكل صوابع او كرات ونسبها ربع ساعه كمان في الثلاجة .

- نحمر الكفتة في ملعقة زبدة وملعقة زيت لحد ماتاخد لون ذهبي .

- نخلط اللبن مع الزبادي والنشا ونقلبهم كويس جدا .

- في حلة نضع زبدة و الثوم ونضيف خليط اللبن والنشا والزبادي ونسبها على النار لحد ماتغلي اول غلوة ونطفي .

- في طاجن او بيركس او صنية نضع الكفتة وعليها الصلصة ، وندخلها فرن ساخن على حرارة 200 درجة حت الحصول على لون ذهبي