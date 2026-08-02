عموتة يحسم أولوياته.. لاعب وسط أجنبي على رأس صفقات الأهلي

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تحركات النادي الأهلي لتعويض الرحيل المرتقب للتونسي محمد علي بن رمضان، مؤكدًا أن المدير الفني الحسين عموتة حدد أولوياته لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

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وقال محمود شوقي، عبر قناته على "يوتيوب"، إن عموتة أبلغ إدارة الكرة بضرورة الإسراع في حسم التعاقد مع لاعب وسط أجنبي، ليكون بديلًا لمحمد علي بن رمضان، الذي بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف الشمال القطري خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن المدرب المغربي يتمسك بتدعيم خط الوسط أكثر من خط الدفاع، ويرى أن التعاقد مع لاعب وسط أجنبي يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، خاصة بعد عدم اقتناعه بالترشيحات التي قُدمت لتدعيم الخط الخلفي.

وأضاف أن إدارة الاسكاوتنج بالأهلي قدمت قائمة مختصرة تضم خمسة لاعبين مرشحين لشغل مركز خط الوسط، من بينهم لاعب إفريقي وآخر يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لاختيار الأنسب لاحتياجات الفريق.

وأشار شوقي إلى أن عموتة طلب مشاهدة عدد من المباريات الخاصة باللاعبين المرشحين قبل اتخاذ القرار النهائي، من أجل المفاضلة بينهم واختيار الصفقة الأفضل.

وأكد أن المدير الفني يرغب في إنهاء الملف سريعًا، في ظل ضيق الوقت وقرب سفر بعثة الأهلي إلى إسبانيا للدخول في المعسكر الخارجي، حتى ينضم اللاعب الجديد إلى التدريبات ويشارك في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وفي سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث يستعد لخوض ثالث مبارياته الودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل بداية المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى إسبانيا عقب مواجهة بترول أسيوط، للدخول في معسكر خارجي يتضمن تدريبات مكثفة وعددًا من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

وسيختتم الأهلي فترة الإعداد بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في اختبار فني مرتقب يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة للوقوف على جاهزية جميع العناصر قبل انطلاق الموسم.