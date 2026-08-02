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موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
حسام الفقي

تنسيق الجامعات 2026، يبحث طلاب الثانوية العامة 2026 عن تنسيق الجامعات 2026، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وتزامنًا مع انطلاق أعمال تنسيق الكليات.

ويكثف الطلاب وأولياء الأمور بحثهم عن تنسيق الكليات 2026، بالتزامن مع تحديد الجدول الزمني لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وسط ترقب لانطلاق تنسيق الثانوية العامة وتوقعات تنسيق الكليات، بالإضافة إلى رابط تسجيل الرغبات المباشر.

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 يتم الإعلان عنه رسميًا عقب تسليم وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة لوزارة التعليم العالي، إلى جانب الكشف عن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعب المختلفة، تمهيدًا لبدء تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وجاء الدليل الإرشادي على النحو التالي:

س1: كيف يتم التنسيق بالجامعات الحكومية والمعاهد؟

• يتم عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني"، وهي خدمة مجانية متاحة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

س2: ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• معامل الحاسبات المتاحة بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بمختلف أنحاء الجمهورية.

س3: كيف يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني؟

• يتم الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

س4: ما عدد الرغبات المتاحة أمام الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني؟

• يتيح الموقع للطالب تسجيل (75) رغبة.

س5: هل يمكن للطالب طباعة الرغبات بعد الانتهاء من تسجيلها؟

• نعم، يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال يتضمن رقمًا محددًا وتاريخ وساعة التسجيل، أو الاحتفاظ بنسخة إلكترونية منها للرجوع إليها عند الحاجة.

س6: هل يمكن للطالب تعديل رغباته خلال فترة التسجيل؟

• نعم، يمكن تعديل الرغبات أكثر من مرة خلال الفترة المحددة للتسجيل، ويتم اعتماد آخر تعديل قام به الطالب قبل غلق المرحلة.

س7: هل يوجد استثناء لأوائل الثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافي؟

نعم، يتم توزيع أوائل الثانوية العامة وعددهم (1500) طالب على مستوى الجمهورية (500 علوم – 500 رياضيات – 500 أدبي)، وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، استثناءً من قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.

• كما يُعفى هؤلاء الطلاب من المصروفات الدراسية بالبرامج العامة بعد الفرقة الأولى، مع استمرار تمتعهم بهذه الميزة حال حصولهم على تقدير "ممتاز" في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

س8: كيف يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية لغات (الفرنسية – الألمانية)؟

• يتم قبولهم من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الفرنسية أو الألمانية ببعض كليات الجامعات الحكومية، وفقًا للحدود الدنيا المعلنة، وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات عن (65%)، وطبقًا للأعداد التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار نشر الأدلة الإرشادية والمواد التوعوية تباعًا؛ لمساعدة الطلاب على التعرف على جميع إجراءات وقواعد التنسيق الإلكتروني، بما يضمن إتمام عملية تسجيل الرغبات بصورة صحيحة.

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