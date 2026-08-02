مسئول إيراني يكشف خروج مواقع إنتاج غاز عن الخدمة .. وعامان لعودتها

حذّر مسئول إيراني من الكلفة الكبيرة التي صارت تتحملها بلاده في مرافق الطاقة نتيجة الهجمات العدوانية الأمريكية المتكرّرة بمناطق عدة.

وقال مدير التخطيط والدمج في الشركة الوطنية الإيرانية للغاز: "إن أربع مصافٍ للغاز تعرضت لأضرار، خلال الحرب الأخيرة، التي استمرت 40 يومًا، وفي مرحلة ما خرج نحو 230 مليون متر مكعب يوميًا من سعة تكرير الغاز عن الخدمة".

وأضاف المسئول الإيراني: "إن العودة الكاملة لهذه السعة تستغرق ما بين عامين وعامين ونصف العام على الأقل".

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، قد صرّحت في وقت سابق، بأن الهجمات التي وقعت خلال الحرب تسببت في فقدان 230 مليون متر مكعب من سعة إنتاج الغاز والقدرة الإنتاجية الإيرانية".

يأتي ذلك في ظل وعيد من ترامب بضرب إيران مجددًا.