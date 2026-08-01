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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يطلق أنشطة مبادرة "دوي.. دوائر الحكي" لتمكين الفتيات بـ10 محافظات

مبادرة دوي
مبادرة دوي
أمل مجدى

ضمن الإطار الوطنى للإستثمار في الفتيات "دوي" الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، يطلق المجلس أنشطة مبادرة "دوي.. دوائر الحكي"، فى ١٠ محافظات ( أسوان، وسوهاج، والأقصر، وأسيوط، وقنا، والإسكندرية، وبني سويف، والبحيرة، والشرقية، ودمياط) ،  بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)مصر  وبالشراكة الاتحاد الأوروبي ، وذلك خلال شهر أغسطس  الجارى  .

أنشطة دوي

وقد أكدت الأستاذة ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس ، أن الأنشطة تتضمن دوائر حكي ، وحوار الأجيال ، ونوادي المشاهدة والتعلم الرقمي وحوار السياسات ورسم جدارية والتدريب على حرفه بسيطه مثل تصميم إكسسوارات.
 


وأضافت أن التدريب المركزي الذي تم تنفيذه بالقاهرة يمثل خطوة أساسية في إعداد كوادر شابة من الفتيات القادرات على قيادة دوائر الحكي بالمحافظات، ونقل رسائل المبادرة إلى أقرانهن، بما يعزز من مهاراتهن القيادية وقدراتهن على التواصل والتعبير عن الذات، ويسهم في توسيع نطاق الاستفادة من المبادرة والوصول إلى أكبر عدد من الفتيات بالمحافظات المستهدفة.
ومن جانبها، أوضحت الأستاذة سماح عبد النافع، المديرة العامة لتخطيط البرامج التدريبية بالمجلس، أن المجلس يحرص على توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في بناء قدرات الفتيات وتنمية مهاراتهن الشخصية والقيادية، بما يتماشى مع أهداف المجلس في تمكين المرأة والفتاة المصرية، وأضافت أن المرحلة المقبلة من المبادرة ستشهد تنفيذ التدريبات المحلية والمعسكرات التفاعلية بالمحافظات العشر المستهدفة، بما يضمن استدامة أثر المبادرة وتعزيز مشاركة الفتيات في مجتمعاتهن.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة "دوى" تهدف إلى تمكين الفتيات وتنمية مهاراتهن الشخصية والقيادية، وتعزيز قدراتهن على التعبير عن آرائهن ومواجهة التحديات، إلى جانب تنمية مهارات التواصل والثقة بالنفس وتعزيز ثقافة الحوار والمشاركة المجتمعية.

القومي للمرأة المرأة المرأة المصرية المجلس القومي للمرأة دوي

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