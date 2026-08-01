الجيش الروسي يضرب أهدافا في مينائي أوديسا ونيكولاييف تدعم القوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استمرار العمليات النوعية ضد الموانئ والسفن التجارية التي تم تسخيرها لخدمة القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدةً تدمير صهاريج وقود في ميناء أوديسا وقاطرة بحرية محوّلة إلى قاعدة للزوارق المسيّرة في ميناء نيكولاييف.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن الضربات التي نفذت بأسلحة عالية الدقة من الجو، إلى جانب الطائرات المسيّرة، أسفرت عن إصابة خزانات للوقود والزيوت في ميناء أوديسا كانت مخصصة لإمداد القوات الأوكرانية.

وأشارت إلى أنه تم استهداف قاطرة بحرية أعيد تجهيزها لاستخدام الزوارق غير المأهولة في ميناء نيكولاييف.