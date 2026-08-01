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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

755 حصانًا وناقل يدوي.. مرسيدس تطرح الوحش 190E

تعديل مرسيدس 190E 2026
تعديل مرسيدس 190E 2026
عزة عاطف

كشفت شركة (Vespera Automobili) عن طرازها المعدل الجديد (Iride Evo 5)، المستوحى من أيقونة التسعينيات الشهيرة "مرسيدس بنز 190E 2.5-16 Evo II". 

ويقدم هذا المشروع أداءً خارقًا يجمع بين الهيكل الكلاسيكي والتقنيات الحديثة، ممتدًا على منصة طراز W201 الذي أطلقته الصانعة الألمانية أول مرة عام 1982 بصفته سيارة فاخرة مدمجة تحاكي الفئة S العريقة.

الهيكل الخارجي والمكونات المتقدمة

تتزين السيارة بهيكل معدل بالكامل مصنوع من ألياف الكربون الخفيفة، مع توسيع المسار العرضي بمقدار 20 سم مقارنة بالموديل القياسي لمنحها مظهرًا عريضًا. 

وتتميز السيارة بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED الكاملة، وجناح خلفي ضخم، مع عجلات رياضية من نوع OZ Rally Racing لتخليد إرث سباقات السيارات. كما تتيح الشركة تخصيص المقصورة الداخلية باستخدام جلود فاخرة ومواد متينة مستمدة من التجهيزات العسكرية.

منظومة المحرك والأداء الميكانيكي

تعتمد السيارة على محرك مرسيدس الشهير "M103" المكون من 6 أسطوانات متتالية بسعة 3.0 لتر، وهو المحرك ذاته المستخدم سابقًا في طرازات W124 300E. 

وخضع المحرك لتعديلات ميكانيكية شاملة مع إضافة شاحن توربيني ومكونات داخلية مقواة رفع قدرته من 177 حصانًا إلى 755 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 910 نيوتن/متر. 

وتنتقل هذه القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة يدوي من 6 سرعات متقاربة مع تفاضل ميكانيكي محدود الانزلاق.

معدلات التسارع ونظام المكابح

تتمتع السيارة بنظام مكابح مستمد من طراز 2.5-16 Evo II لضمان قوة التوقف المناسبة. 

وتؤكد الشركة أن السيارة قادرة على التسارع من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 3.4 ثانية فقط، مع تسجيل سرعة قصوى تصل إلى 299 كم/ساعة (نحو 186 ميل/ساعة)، لتشكل خيارًا فريدًا لهواة جمع السيارات الكلاسيكية المعدلة حول العالم.

تعديل مرسيدس 190E 2026 مواصفات Iride Evo 5 مرسيدس سيارات كلاسيكية سعر Vespera Iride Evo 5

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