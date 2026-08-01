قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من ناشئ إلى نجم .. كيف كسب حمزة عبد الكريم ثقة مدرب برشلونة في ليلة واحدة؟
لا تتعجل تغيير الباقة.. 8 أسباب قد تفسر بطء الإنترنت وكيفية علاجها
لو جايب 70% علمي تدخل ايه؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق 2026
تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لمعتمد جمال في قبل انطلاق الموسم الجديد
الأهالي والغواصون ينتشلون جثمان شاب غرق في شاطئ الأبيض بمطروح
وفاة محامية أثناء إجراء جراحة داخل مركز طبي خاص بالإسماعيلية
كان سرقها وسابها عايشة..أسرة مسنة تطالب بالقصاص من قاتل والدتهما بالمنوفية
هيئة الدواء تحسم الجدل.. لا إلغاء لتسعير الأدوية والأسعار ثابتة في الأسواق
ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس مع بداية أغسطس
وزير الداخلية الفرنسي: لا حديث مطلقاً عن مغادرة إسبانيا لمنطقة شنجن
كيف تقلل استهلاك المكيف للكهرباء؟.. نصائح فعالة لخفض الفاتورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انهيار زخم السيارات الكهربائية يخلق 3 فائزين غير متوقعين

مبيعات السيارات الكهربائية 2026
مبيعات السيارات الكهربائية 2026
عزة عاطف

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية انخفاضًا حادًا خلال النصف الأول من عام 2026 الجاري، حيث تراجع إجمالي المبيعات بنسبة 23.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. 

وانخفض حجم المشتريات بواقع 144680 سيارة كهربائية. ورغم هذا الانكماش العام الذي طال معظم الموديلات، تمكنت 3 سيارات رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) من عكس الاتجاه السائد وتحقيق معدلات نمو قوية.

لكزس RZ تتصدر قائمة النمو الميداني

حقتت سيارة لكزس "RZ" أعلى نسبة نمو سنوي بين السيارات الكهربائية المدمجة، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 106.8%. 

وبلغ إجمالي المبيعات 7814 سيارة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بـ 3779 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي. 

وجاء هذا الارتفاع بفضل التحديثات الشاملة لطرارات عام 2026، والتي شملت زيادة مدى القيادة ليصل إلى 301 ميلًا، وإطلاق فئة جديدة بقوة 402 حصانًا، وتوفير منفذ الشحن السريع (NACS) المتوافق مع شبكات شحن تسلا.

تويوتا bZ تسجل زيادة في المبيعات تقارب 90%

جاءت سيارة تويوتا "bZ" في المرتبة الثانية من حيث نسبة النمو، مسجلة زيادة بنسبة 89.8% في المبيعات الميدانية. 

ونجحت تويوتا في بيع 17553 سيارة من هذا الطراز خلال 6 أشهر، متجاوزة منافسين رئيسيين في السوق الأمريكي. ويعود هذا التحول إلى الاستجابة لطلبات المستهلكين عبر خفض السعر الأساسي إلى 34900 دولار، وزيادة سعة البطارية لترفع المدى المباشر إلى 314 ميلًا، إلى جانب رفع قوة فئات الدفع الكلي إلى 338 حصانًا وتسريع عمليات الشحن.

كيا EV9 تعزز حضورها في فئة السيارات العائلية

واصلت سيارة كيا "EV9" نموها المستقر في فئة السيارات الكهربائية ثلاثية الصفوف، حيث سجلت زيادة في المبيعات بنسبة 42.9% بواقع 7035 سيارة مبيعة. 

واستفادت كيا من تقديم طراز عائلي كبير يتسع لـ 7 ركاب مع مدى قيادة يصل إلى 305 ميلًا ومنظومة قوة تبلغ 422 حصانًا، إضافة إلى دعم منفذ الشحن (NACS) وفئة "Nightfall Edition" لعام 2026، لتصبح ثاني أكثر سيارة كهربائية ثلاثية الصفوف مبيعات في أمريكا.

تعكس نتايج التقرير الصادر عن مؤسسة "Cox Automotive" أن النجاح في ظل تراجع السوق يرتبط بتجاوز المشكلات التقنية سريعًا وتوفر شبكة موزعين قوية. 

حيث اعتمدت شركات تويوتا ولكزس وكيا على اسمها التاريخي وشبكات الصيانة الممتدة لإقناع المشتري الأمريكي بالتحول الكهربائي.

مبيعات السيارات الكهربائية 2026 أسعار تويوتا bZ 2026 مبيعات كيا EV9 لكزس RZ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

تنسيق الجامعات 2026

لو جايب 50% أدخل إيه علمي علوم؟.. قائمة الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

تبدأ من 30 ألف جنيه.. دليل شامل لمصاريف الجامعات الأهلية 2026 ومؤشرات التنسيق

مصطفى شوبير

الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا لضم مصطفى شوبير ويتمسك باستمراره

اجواء حارة

طقس اليوم السبت | الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

سعر الذهب

ماذا حدث للمعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

أرشيفي

تضرر غرفة المحرك في ناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف قبالة ليما في عمان

ترشيحاتنا

جانب من الزيارة

وكيلا الأزهر السابقَين ونواب رئيس الجامعة وأمينها العام يهنئون الدكتور محمود صديق بمناسبة توليه رئاسة الجامعة

الشيخ محمد حشاد نقيب القراء

نقيب القراء: لا تهاون مع مخالفات “الأوتوتيون” ورفض تام للألقاب الوهمية في عالم التلاوة

جامعة الأزهر

الأزهر يفتح باب التقديم لمعاهد التمريض الفني للطالبات الجدد.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

بالصور

لوك كاجوال.. ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

درة تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة في أحدث ظهور

درة
درة
درة

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟... 10 أسباب وراء التعب المستمر.. متى يجب استشارة الطبيب؟

لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر
لماذا تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي؟.. 10 أسباب شائعة قد تكون وراء التعب المستمر

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب الأسرة

طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة
طريقة عمل رول البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة بحشوة ذائبة تناسب جميع أفراد الأسرة

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد