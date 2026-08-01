ماذا حدث للمعدن الأصفر؟ .. سعر الذهب الآن بمحلات الصاغة

يستمر استقرار سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات صباحية له اليوم السبت 1-8-2026؛ وسط حالة من الترقب داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تعاملات الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية؛ ثباتًا من دون تغيير علي إمتداد محلات الصاغة المنتشرة على مختلف مناطق ومدن الجمهورية.

تحركات الذهب

وقبل انتهاء تعاملات أمس الجمعة، صعد سعر جرام الذهب بصورة طفيفة لم تجاوز 10جنيهات بعد خسارة اقتربت من 60 جنيها على الأكثر.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5940 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6800 جنيها للشراء و 6742 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6233 جنيها للشراء و 6181 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5950 جنيها للشراء و 5900 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحور 5100 جنيها للشراء و 5057 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 47.6 ألف جنيه للشراء و 47.2 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4045 دولار للشراء و 4044 دولار للبيع.